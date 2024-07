Milchkühe in einem Stall im US-Bundesstaat Iowa. Bild: keystone

Nach Kontakt mit Milchkühen: erneuter Vogelgrippe-Fall in den USA

Zum vierten Mal innerhalb weniger Monate ist in den USA ein Mensch an Vogelgrippe erkrankt, nachdem er Kontakt mit infizierten Milchkühen hatte – diesmal im Bundesstaat Colorado.

Wie bei den bisherigen Fällen habe die Frau in einem Milchviehbetrieb gearbeitet und sei dort Kühen ausgesetzt gewesen, bei denen das H5N1-Virus nachgewiesen worden sei, teilte die Gesundheitsbehörde CDC am Mittwoch mit. Im April war ein erster Vogelgrippe-Fall bei einem Arbeiter einer Milchvieh-Farm in Texas bekannt geworden, anschliessend wurden zwei weitere Fälle in Michigan gemeldet.

Die Patientin in Colorado habe lediglich leichte Symptome der Vogelgrippe an den Augen gezeigt und ein antivirales Medikament erhalten. Seitdem habe sie sich erholt, hiess es. Die CDC rief jedoch erneut zu Vorsichtsmassnahmen für Farmarbeiter auf, die mit infizierten Kühen in Kontakt kommen.

Der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, hat das Vogelgrippvirus angesichts der Ausbreitung von H5N1 in den USA das Vogelgrippevirus als möglichen Auslöser für eine kommende Pandemie bezeichnet. (sda/afp)