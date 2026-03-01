klar
Türkischer Präsident Erdogan bedauert Tod Chameneis

In this picture released by an official website of the office of the Iranian supreme leader, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, right, talks with Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, durin ...
Recep Tayyip Erdogan zu Besuch bei Ayatollah Ali Khamenei, 29. Januar 2014.Bild: AP Office of the Iranian Supreme

01.03.2026, 21:1601.03.2026, 21:42

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach der Tötung des iranischen Staatschefs Ali Chamenei sein Beileid bekundet. Er bedauere den Tod Chameneis aufgrund der Angriffe am Samstag und spreche dem iranischen Volk sein Beileid aus, schrieb Erdogan auf der Plattform X.

Bild

Die Türkei werde ihre Bemühungen fortsetzen, damit der Konflikt in der Region beendet werde und man zur Diplomatie zurückkehre.

Bereits am Samstag hatte Erdogan gewarnt, der Nahe Osten werde zu einem «Feuerring» werden, sollte der Konflikt mit dem Iran nicht eingedämmt werden. Er zeigte sich zudem besorgt über die amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran und rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf. (sda/dpa)

