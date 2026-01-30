starker Schneeregen
Neuer Fed-Chef: Trump ernennt Kevin Warsh als neuen Präsidenten

Trump will diesen Mann zum neuen Chef der US-Notenbank ernennen

30.01.2026, 13:3330.01.2026, 13:33

Donald Trump will Kevin Warsh an der Spitze der US-Notenbank Federal Reserve System (Fed). Das schreibt der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social. Warsh soll Jerome Powell beerben, der seit 2018 im Amt ist.

Former U.S. Federal Reserve Governor Kevin Warsh speaks during a monetary policy conference at Stanford University’s Hoover Institution in Palo Alto, California, U.S. May 9, 2025. REUTERS/Ann Saphir
Kevin Warsh ist Donald Trumps Wunschkandidat als Fed-Chef.Bild: REUTERS

«Er wird als einer der grössten Fed-Vorsitzenden in die Geschichte eingehen, vielleicht sogar als der beste», schwärmt Trump. «Darüber hinaus ist er wie geschaffen für diese Position und wird Sie nie enttäuschen.»

Bevor Warsh den Posten tatsächlich antreten kann, muss der Senat die Ernennung bestätigen. Jerome Powell, der bisherige Fed-Chef, wurde von Trump während dessen erster Amtszeit gewählt, seither aber wiederholt kritisiert – er habe die Zinsen viel zu wenig und zu spät gesenkt. Powells Amtszeit endet im Mai. Trump hätte ihn aber auch erneut nominieren können.

Märkte reagieren mit Entspannung

Der 55-Jährige galt schon im Voraus als wahrscheinlicher Kandidat für Trumps Nomination. Die New York Times bezeichnet ihn als konservativen Ökonomen. Von 2006 bis 2011 war er als Gouverneur bereits beim Fed tätig. Wohl deswegen, aber auch wegen des Umstands, dass deutlich Fed-kritischere Männer im Rennen waren, schienen die Märkte bereits aufzuatmen: Als sich abzeichnete, dass Warsh das Rennen machen würde, gaben die Sicherheitsanlagen Gold und Silber am Donnerstag schlagartig nach.

Wie der Dollar gegenüber anderen Währungen abstürzt

Der Grund dürfte primär im positiven Signal für die Unabhängigkeit des Fed liegen: Warsh war bereits länger beim Fed tätig, zudem war er bereits bei der letzten Nomination um das Präsidium lange im Rennen. Es wird erwartet, dass die US-Notenbank unter Warsh nicht so eine lasche Geldpolitik verfolgen wird, wie es unter anderen Kandidaten (wohl auch auf Wunsch Trumps) der Fall gewesen wäre.

(lak/dab)

Der Franken im Auge des Sturms
Mehr aus den USA:
Lady Gaga pausiert Konzert und spricht sich gegen ICE aus
Video: extern
