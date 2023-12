Baby wird im US-Bundesstaat Tennessee von Tornado erfasst – und überlebt

In Tennessee ist ein kleiner Junge von einem Tornado erfasst und durch die Luft geschleudert worden. Nun berichtet die Mutter von ihrem Schrecken.

Marianne Max / t-online

Im US-Bundesstaat Tennessee ist ein vier Monate altes Baby von einem Tornado aufgesaugt und durch die Luft gewirbelt worden – doch es überlebte, wie die britische «Daily Mail» berichtet. Demnach sei der Junge kurz nach dem Tornado auf einem durch das Unwetter umgestürzten Baum entdeckt worden.

Der Hurricane in Tennessee hinterliess grosse Schäden. Bild: keystone

Zuvor war er durch den Wirbelsturm aus dem Kinderwagen im Wohnmobil seiner Eltern gezogen und in der Luft umhergewirbelt worden. Sein Vater hatte noch versucht, das Baby festzuhalten. «Er versuchte ihn zu packen, aber es gelang ihm nicht und der Tornado saugte sie beide auf», berichtet seine Mutter dem US-Sender Fox 17. Der Vater habe sich an dem Kinderwagen festgehalten. «Sie drehten sich im Kreis», so die Mutter.

«Ich dachte, er wäre tot»

Als der Tornado vorüber war, suchte das Paar ihr Baby, und fand es auf einem Baum liegend, der im Regen umgestürzt war – lebend, und bis auf wenige Kratzer und Prellungen unversehrt. Für die Mutter das grösste Glück: «Ich dachte, er wäre tot», berichtet sie. «Ich war mir ziemlich sicher, dass er tot ist und wir ihn nicht finden würden. Aber er ist hier», so die Frau. Auch sie selbst blieb bei dem Sturm unversehrt, ihr Verlobter erlitt einen Schulter- und Armbruch.

Der Tornado in Tennessee führte am vergangenen Wochenende in zwei Landkreisen zu mindestens sechs Toten und fast zwei Dutzend Verletzten. Zahlreiche Autos wurden zerstört und Häuserdächer abgedeckt.