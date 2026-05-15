Aussenminister Marco Rubio (vorne) lässt Vizepräsident JD Vance derzeit Bild: keystone

Trump-Thronfolge bei Republikanern: Rubio stellt Vance in den Schatten

Marco Rubio oder JD Vance: Wer wird Trumps Nachfolger? Beide positionieren sich, doch einer scheint derzeit vorne zu liegen.

Thomas Wanhoff / t-online

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In den USA ist das Rennen um die Nachfolge von US-Präsident Trump bereits in vollem Gange – und zwei Personen stechen derzeit besonders heraus. JD Vance, Vizepräsident und bislang als Top-Kandidat gehandelt, und Marco Rubio, Aussenminister und zunehmend im Rampenlicht.

Eigentlich wollte Rubio schon vor knapp zehn Jahren Präsident werden, dann gab der damalige Senator aus Florida im Rennen gegen Donald Trump auf – als einer der letzten Republikaner. Das könnte sich jetzt auszahlen: Der US-Präsident lobt Rubio zunehmend, während JD Vance ein Schattendasein führt.

Der Aussenminister hat von seinem Chef zwei Positionen bekommen, die bislang nur sein legendärer Vorgänger Henry Kissinger gleichzeitig hatte: Chef des State Departments und Nationaler Sicherheitsberater. Er weicht kaum von Trumps Seite, war beim Gipfel in Peking dabei, sass im Situation Room, als Trump Venezuelas Präsident Nicolas Maduro festnehmen liess und die Angriffe auf den Iran begannen.

Vance wird nur «Betrugs-Zar»

Von JD Vance hingegen keine Spur. Er gilt als weniger kriegsfreudig als der Präsident, was bei vielen Republikanern auch ankommt. Gerade aus der MAGA-Bewegung wird der Iran-Krieg kritisiert – zu teuer, kein Nutzen für die USA.

Während sich Rubio auf der internationalen Bühne zeigen darf, machte Trump seinen Vize nur zum «Betrugs-Zaren». Vance und sein Team sollen vorwiegend in den von Demokraten regierten US-Staaten nach Betrugsfällen für die angeblich gestohlene Präsidentenwahl im Jahr 2020 suchen, gab Trump vor.

Als er vor kurzem gefragt wurde, ob es zwischen ihm und Rubio zu einer Kampfkandidatur kommen werde, versuchte Vance mit einem Scherz zu antworten. Trump versuche seine Erfahrung bei der TV-Show «The Apprentice» einzusetzen, um den besten Nachfolger zu finden, berichtet die «New York Post».

Vance: Trump scherzt über uns

«Ich finde einfach nicht, dass es sich für den Präsidenten der Vereinigten Staaten gehört, einen im Fernsehen übertragenen Wettbewerb darüber zu veranstalten, wer sein Nachfolger als Lehrling werden soll. Ich finde einfach, dass man so etwas vom Präsidenten überhaupt nicht erwarten würde», sagte Vance sarkastisch auf einer Pressekonferenz, bei der es um Massnahmen zur Bekämpfung von Sozialbetrug ging.

«Ich finde es ganz normal, dass er ein wenig mit uns scherzt und mit dem Gedanken spielt, aber ich kann Ihnen versichern, dass der Präsident genauso entschlossen ist wie jeder von uns, dafür zu sorgen, dass wir jetzt unsere Arbeit für das amerikanische Volk so gut wie möglich machen», fügte Vance hinzu. Er selbst habe ein gutes Verhältnis zu Rubio, sehe es aber als nicht respektvoll, eineinhalb Jahre vor Trumps Amtsende schon die Nachfolge öffentlich zu diskutieren.

Anfang Mai durfte Rubio vor Journalisten über den Fortgang des Iran-Kriegs sprechen, traf Papst Leo XIV. und sprach in Englisch und auf Spanisch. Der Vizepräsident wurde hingegen auf Tour zum Spendensammeln aufs Land geschickt. In Oklahoma war er Hauptredner bei einer Veranstaltung, bei der laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person voraussichtlich zwei Millionen Dollar für die Republikaner gesammelt werden sollten. Ausserdem traf er sich mit den Familien von zwei Soldaten, die im Nahen Osten ums Leben gekommen waren. Wichtige Fototermine, aber weitab vom politischen Weltgeschehen.

«Kleiner Mario» schlägt leisere Töne an

Trump selbst hatte sich zu den beiden möglichen Kandidaten geäussert. «Wer mag JD Vance? Wer mag Marco Rubio?» rief er bei einem Treffen mit Beamten der Strafverfolgungsbehörden im Rosengarten des Weissen Hauses und wartete auf den Applaus für jeden der beiden Namen. Er glaube, beide seien ein gutes Team, sagte er.

«Das bedeutet aber nicht, dass sie immer meine Unterstützung haben.»

Als im Februar 2026 JD Vance bei einem Treffen im Weissen Haus den ukrainischen Präsidenten vor laufenden Kameras scharf anging, sah der ebenfalls anwesende Rubio aus, als ob er in Schockstarre sei. Doch «der kleine Mario», wie Trump ihn einmal nannte, ist aus der Rolle eines einfachen Ministers herausgewachsen.

Er formuliert offenbar grosse Teile der US-Aussenpolitik und schlägt leisere Töne an. Während JD Vance offen die Nato und Europa bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2025 kritisierte, nannte Rubio die USA ein Jahr später am selben Ort ein «Kind Europas».

Umfragen zeigen noch kein klares Bild

Trump selbst, berichtet der britische «Telegraph», scherzte am 19. Februar bei einem Treffen seines «Friedensrats», sein Vizepräsident sei «manchmal ein bisschen zu hart», weshalb «wir ihn ein wenig bremsen müssen». Im Gegensatz dazu «macht Marco das mit Samthandschuhen – aber es ist tödlich.»

Innerhalb der Republikaner scheint Vance das Vertrauen zu haben. «Wenn JD Vance kandidiert, wird er der Favorit sein», sagte ein ehemaliger Rubio-Mitarbeiter laut «Telegraph». «Ich glaube, der Präsident schürt gerne Unruhe, aber es ist noch zu früh, um daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen.» Ein anderer drückte sich deutlicher aus.

«JD wird der Kandidat der Republikaner sein, und Marco wird ihn unterstützen.»

Auch in Umfragen zeichnet sich noch kein klares Bild ab: Eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage von AtlasIntel ergab für Rubio einen Vorsprung von 15 Prozentpunkten vor Vance im Rennen um die Nominierung. Eine Anfang dieses Monats durchgeführte Umfrage der Financial Times hingegen sah den Vizepräsidenten mit 25 Prozentpunkten in Führung. Auf der Wettplattform Polymarket lag Vance am Donnerstagabend mit 36 Prozent vor Rubio, dessen Chance für eine Trump-Nachfolge mit 25 Prozent angegeben wurden.

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