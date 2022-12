«Ich denke, das würde das Land in einer Zeit, in der sich das amerikanische Volk Heilung wünscht, furchtbar spalten. In dieser Zeit des Jahres denken wir alle an die wichtigsten Dinge in unserem Leben, in unserem Glauben und in unserer Familie. Und ich hoffe, dass das Justizministerium sehr sorgfältig darüber nachdenken wird.»