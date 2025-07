«Viel Glück bei den Zwischenwahlen, Kumpel» – Trump-Fans drehen wegen Epstein-Akte durch

Die Debatte rund um die Veröffentlichung der Epstein-Akte nimmt immer bizarrere Züge an. Im Zentrum steht US-Präsident Donald Trump, der sein Wahlversprechen, die Akte rund um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu veröffentlichen, nicht einhält. Vor allem eine angeblich existierende Liste mit Kunden Epsteins soll es in sich haben.

Trump teilt im Netz und in Interviews derzeit kräftig aus. Im Unterschied zu früheren Ausfälligkeiten, die in den vergangenen Jahren bekanntlich nicht selten vorkamen, richtet sich die aktuelle Verbal-Salve gegen seine eigene Gefolgschaft. Denn tatsächlich: Die Stimmen innerhalb des MAGA-Lagers, die bezüglich der Epstein-Akte Transparenz fordern, werden lauter.

Darunter sind prominente Vertreterinnen wie die Kongress-Abgeordnete aus Georgia, Marjorie Taylor Greene. Aber auch ganz normale Wählerinnen und Wähler.

An sie gerichtet schreibt Trump auf Truth Social: «Meine VERGANGENEN Anhänger haben diesen Quatsch (die angeblich von Obama, Biden und James Comey, dem ehemaligen FBI-Direktor, zusammengestellte Epstein-Akte, Anm. d. Red.) mit Haut und Haar geschluckt.»

Trump schreibt von einem «Jeffrey-Epstein-Schwindel» und zieht über seine eigene Basis her: «Lasst diese Schwächlinge weitermachen und die Arbeit der Demokraten erledigen.» Für den US-Präsidenten ist klar: «Ich will ihre Unterstützung gar nicht mehr.»

Gegenüber Reportern bezeichnet Trump diejenigen Republikaner, welche den Demokraten glauben würden, auch als «dumm».

Scrollt man sich durch «r/Conservative», den mit 1,3 Millionen Mitgliedern grössten Subreddit des MAGA-Lagers, zeigt sich der Graben, der sich aktuell zwischen Trump und einem Teil seiner Supporter auftut, deutlich:

«Er hat mehr als die Hälfte von uns verloren, mich inklusive. Jetzt verstehe ich, wie sich Demokraten jedes Mal fühlen, wenn er den Mund aufmacht, um wieder einmal Unsinn zu verbreiten. Das ist so ekelhaft.»

«Scheiss auf diesen Typen, was für ein Clown. So macht es mir keine Freude, die Republikanische Partei zu unterstützen. Das ist einfach eklig und unmoralisch.»

«Man sollte meinen, dass der Massenhandel mit Minderjährigen zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung für die US-Regierung ein klarer Fall wäre, unabhängig davon, wer auf der Kundenliste steht. Wir haben ein Recht darauf, es zu erfahren, die ausgebeuteten Minderjährigen verdienen Gerechtigkeit, und wir fordern, dass die Kunden für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist es, was Amerika grossartig macht. Verdammte Gerechtigkeit.»

«Endlich erkennen die Leute hier in diesem Kanal, was für ein mieser Mensch dieser Typ ist. Ein Schandfleck und eine Schande für die Geschichte unseres Landes und absolut ungeeignet, Präsident zu sein.»