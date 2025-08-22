Auch Touristenvisa können infolge der Überprüfungen entzogen werden.+ (Symbolbild) Bild: keystone

USA wollen 55 Millionen Visainhaber überprüfen – auch Touristenvisa

Das Aussenministerium der USA hat bestätigt, dass 55 Millionen Ausländer, die ein Visum für die USA haben, genauer untersucht werden sollen. Dies berichtet die Washington Post.

Eine schriftliche Stellungnahme des Aussenministeriums besagt, man wolle mit einer «fortgesetzten Überprüfung» dafür sorgen, dass diese Visa wieder entzogen werden können.



Der Entzug eines Visum soll in folgenden Fällen möglich sein:

Fristüberschreitung

kriminelle Aktivität

jede Form von Terrorismus

Unterstützung von Terrorismus



Bei der Prüfung sollen auch Unterlagen der Sicherheitsbehörden oder Einwanderungsbehörden geprüft werden, einschliesslich von Aktivitäten in den sozialen Netzwerken. Die Überprüfungen würden auch für Touristenvisa gelten. Beim Entzug des Visums können die betroffenen Personen abgeschoben werden.

Wie genau die Durchführung der Kontrollen und Prüfungen umgesetzt werde und vom wem, bleibt noch unbekannt. (nib)