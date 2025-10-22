bedeckt11°
DE | FR
burger
Spass
Picdump

Picdump 162 – Die ultimative Portion Memes

Picdump 162 – die ultimative Portion Memes

22.10.2025, 04:0322.10.2025, 04:03
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Ich bi tatsächlich uberrascht, dass ver d Titelbild-Vorschläg nu nit hüäru vil Halloween/Herbst Inputs sind cho. Aber irgendwie spricht das ja öi ver ew alli. Darum heider che d Memes öi wirklich verdiänt.

Aber zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:
Panda mit CH-Badekappe

So soll das Werk heissen:
Schwarz/Weisse Schweiz

Die Idee kam von:
Bullygoal45

Und hier ist es:
Bild
BILD: WATSON /SHUTTERSTOCK
Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!
Deine Picdump-Teaserbild-Idee!
Lass uns an deinen Gedanken teilhaben!
Das erwartet dich heute:
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
15.10.2025 07:09
Tja
Zu: Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes
Bild
Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
15.10.2025 07:53
Mein Humor ist am Morgen manchmal auch eher von der flach-simplen Sorte.
Zu: Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes
Bild
Nirantali
Leser-Kommentar von Nirantali
15.10.2025 09:31
👨‍🚀
Zu: Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes
Bild
El_Chorche
Leser-Kommentar von El_Chorche
15.10.2025 07:14
Die Diskussion ist hiermit eröffnet!
Zu: Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes
Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes\nDie Diskussion ist hiermit eröffnet!
Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
15.10.2025 07:55
Es sind bei mir glaub ein paar wenige Jährchen mehr.
Zu: Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes
Bild
Nirantali
Leser-Kommentar von Nirantali
15.10.2025 09:32
⬛🖊
Zu: Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes
Bild
Itchy
Leser-Kommentar von Itchy
15.10.2025 07:50
Eigentlich mag ich keine Fausthandschuhe, aber andererseits...
Zu: Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes
Bild
Walter Sahli
Leser-Kommentar von Walter Sahli
15.10.2025 09:06
Heute wieder mal was Selbstgemachtes.
Zu: Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes
Bild
Leser-Kommentar von alpha omega
15.10.2025 09:43
:-)
Zu: Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
15.10.2025 09:27
Zu: Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes
Bild
Biko
Leser-Kommentar von Biko
15.10.2025 06:46
Morla, die Uralte
Zu: Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes
Bild
Itchy
Leser-Kommentar von Itchy
15.10.2025 07:52
Wenn man so darüber nachdenkt...
Zu: Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes
Bild

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild
Bild: internet

Verdammt! Ich bin in Scheisse getreten …

Aber natürlich.

Bild
Bild: instagram

Badumtss!

Bild
Bild: instgram

Zahnarzt: Rauchen Sie oder trinken Sie Kaffee?
Ich: Ich trinke ihn.
Zahnarzt:

Wenn Moby Dick heute geschrieben worden wäre.

Bild
Bild: imgur

Sie ist nicht hier. Vielleicht ist es Zeit für dich, einfach weiterzumachen. Finde jemand Neues.

Wirklich sehr gut bebildert.

Bild
Bild: instagram

Kein Wunder, wurde Harry so ein bekannter Zauberer. 💪🏻

Bild
Bild: instagram

Oh, Schmuddel.

Bild
Bild: instagram

Männer: Schau in deine Nachrichten.
Die Nachricht:

Irgendwie verständlich.

Bild
Bild: imgur

Ich weiss, dass ihr meine Familie seid, aber ich finde diese Besuche nicht sehr tröstlich.

Es ist ein bisschen fies, aber stimmt eben schon auch ein bisschen.

Bild
Bild: imgur

Rob Zombie sieht aus, als hätte man Jason Momoa 30 Minuten lang bei hoher Stufe in der Mikrowelle erhitzt.

Das ist die richtige Einstellung.

Bild
Bild: imgur

Die: Was glaubst du, wer du bist???
Ich:

Das kommt auch auf meine Liste.

Bild
Bild: instagram

Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir nur mein Bruttogehalt.

Ich bin auch kein Fan von Smalltalk.

Bild
Bild: imgur

Wie ich jemanden anschaue, wenn er mich fragt, was ich mache, obwohl er ganz klar sehen kann, was ich mache.

Man kann die Enttäuschung förmlich sehen.

Bild
Bild: instagram

HR: Es tut uns leid, Ihr Urlaubsantrag wurde nicht genehmigt.
Ich:

Es kommt direkt aus der Hölle.

Bild
Bild: imgur

[Spielzeugladen]
Kunde: Ich suche ein Spielzeug, mit dem mein Baby zählen lernen kann, das es aber auch für den Rest seines Lebens verfolgen wird.
Ich: Verstanden.

Blackdump.

Bild
Bild: imgur

Mädchen, komm darüber hinweg.

Wer von euch ist auch so drauf?

Bild
Bild: imgur

Freust du dich auf Halloween?
Ich:

Zumindest eine blühende Fantasie.

Bild
bild: imgur

In Harlem gibt es ein Karussell, dessen Tiere nach Kinderzeichnungen gestaltet wurden, und ich brauche jemanden, der nach diesem Kind sieht.

Da ist völlig unerklärlich, wie sie aussterben konnten.

Bild
Bild: imgur

Was ein (1) Banger!

Bild
Bild: instagram

Wer kennt das Spiel?

Bild
Bild: imgur

Ja, ja, ich weiss, das Lied.

Es ist so gemein.

Bild
Bild: instagram

Ich im Spiegel.
Ich, wenn ich meine Frontkamera benutze.

So habe ich es noch nie betrachtet.

Bild
Bild: imgur

Tierarzt: Ihre Katze ist extrem übergewichtig. Womit füttern Sie sie?
Jon Arbuckle: Jeden Tag mit einer ganzen Lasagne.
Tierarzt: Damit müssen Sie sofort aufhören.
Jon: Aber er hasst Montage, lol.
Tierarzt: Er wird sterben, Jon.

Richtiger Schmuddeldump.

Bild
Bild: instagram

Verdammt, Mädchen, du bist heute Abend besonders feucht.«
*macht das Licht an*»

So war es.

Bild
bild: imgur

Wie meine Mutter mich als Vierzehnjährigen zu einem Konzert einer neuen Band namens Korn fuhr.

Da vermisst man glatt die Schulzeit.

Bild
Bild: instagram

Lehrer: Macht nichts, Leute, es ist nicht für heute, ihr könnt es morgen mitbringen.
Ich: Oh …

Seid gewarnt, bald ist es wieder so weit.

Bild
Bild: imgur

Bist du ein ungezogener Junge?
Ja.
Das habe ich mir verdammt noch mal gedacht.

Wir alle, Alien, wir alle.

Bild
Bild: instagram

Wenn du einfach genug von Menschen hast und lieber allein sein möchtest.

Kein Meme, aber eine lustige Idee.

Bild
Bild: imgur

Darüber habe ich bis jetzt noch nie nachgedacht.

Bild
Bild: instagram

Sinngemässs: Schottische Fledermäuse habens echt hart.

Wer kennt sie?

Bild
Bild: IMGUR

Ich habe eine neue Black-Metal-Band.
Wirklich? Wie heisst sie?

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 65
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi
Picdump 132 – kein Sonnenschein, dafür aber Memes!
315
Picdump 132 – kein Sonnenschein, dafür aber Memes!
von Sergio Minnig
Picdump 73 – weil Memes einfach Leben sind
208
Picdump 73 – weil Memes einfach Leben sind
Picdump 43 – Meme, Memer, am Memesten!
145
Picdump 43 – Meme, Memer, am Memesten!
Picdump 91 – diese Memes bringen dich in Ferienstimmung
314
Picdump 91 – diese Memes bringen dich in Ferienstimmung