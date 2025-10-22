Picdump 162 – die ultimative Portion Memes

Sergio Minnig Folge mir

Mehr «Spass»

Ich bi tatsächlich uberrascht, dass ver d Titelbild-Vorschläg nu nit hüäru vil Halloween/Herbst Inputs sind cho. Aber irgendwie spricht das ja öi ver ew alli. Darum heider che d Memes öi wirklich verdiänt.

Aber zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Panda mit CH-Badekappe

So soll das Werk heissen:

Schwarz/Weisse Schweiz



Die Idee kam von:

Bullygoal45



Und hier ist es:

BILD: WATSON /SHUTTERSTOCK

Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!

Deine Picdump-Teaserbild-Idee! Lass uns an deinen Gedanken teilhaben! Deine Idee: Name deines Werkes: Dein Username: Abschicken

Das erwartet dich heute:

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



was willst du dir ansehen? Best-of Kommentarspalte: Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: internet

Verdammt! Ich bin in Scheisse getreten …

Aber natürlich.

Badumtss!

Zahnarzt: Rauchen Sie oder trinken Sie Kaffee?

Ich: Ich trinke ihn.

Zahnarzt:

Wenn Moby Dick heute geschrieben worden wäre.

Sie ist nicht hier. Vielleicht ist es Zeit für dich, einfach weiterzumachen. Finde jemand Neues.

Wirklich sehr gut bebildert.

Kein Wunder, wurde Harry so ein bekannter Zauberer. 💪🏻

Oh, Schmuddel.

Männer: Schau in deine Nachrichten.

Die Nachricht:

Irgendwie verständlich.

Ich weiss, dass ihr meine Familie seid, aber ich finde diese Besuche nicht sehr tröstlich.

Es ist ein bisschen fies, aber stimmt eben schon auch ein bisschen.

Rob Zombie sieht aus, als hätte man Jason Momoa 30 Minuten lang bei hoher Stufe in der Mikrowelle erhitzt.

Das ist die richtige Einstellung.

Die: Was glaubst du, wer du bist???

Ich:

Das kommt auch auf meine Liste.

Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir nur mein Bruttogehalt.

Ich bin auch kein Fan von Smalltalk.

Wie ich jemanden anschaue, wenn er mich fragt, was ich mache, obwohl er ganz klar sehen kann, was ich mache.

Man kann die Enttäuschung förmlich sehen.

HR: Es tut uns leid, Ihr Urlaubsantrag wurde nicht genehmigt.

Ich:

Es kommt direkt aus der Hölle.

[Spielzeugladen]

Kunde: Ich suche ein Spielzeug, mit dem mein Baby zählen lernen kann, das es aber auch für den Rest seines Lebens verfolgen wird.

Ich: Verstanden.

Blackdump.

Mädchen, komm darüber hinweg.

Wer von euch ist auch so drauf?

Freust du dich auf Halloween?

Ich:

Zumindest eine blühende Fantasie.

In Harlem gibt es ein Karussell, dessen Tiere nach Kinderzeichnungen gestaltet wurden, und ich brauche jemanden, der nach diesem Kind sieht.

Da ist völlig unerklärlich, wie sie aussterben konnten.

Was ein (1) Banger!

Wer kennt das Spiel?

Ja, ja, ich weiss, das Lied.

Es ist so gemein.

Ich im Spiegel.

Ich, wenn ich meine Frontkamera benutze.



So habe ich es noch nie betrachtet.

Tierarzt: Ihre Katze ist extrem übergewichtig. Womit füttern Sie sie?

Jon Arbuckle: Jeden Tag mit einer ganzen Lasagne.

Tierarzt: Damit müssen Sie sofort aufhören.

Jon: Aber er hasst Montage, lol.

Tierarzt: Er wird sterben, Jon.

Richtiger Schmuddeldump.

Verdammt, Mädchen, du bist heute Abend besonders feucht.«

*macht das Licht an*»

So war es.

Wie meine Mutter mich als Vierzehnjährigen zu einem Konzert einer neuen Band namens Korn fuhr.

Da vermisst man glatt die Schulzeit.

Lehrer: Macht nichts, Leute, es ist nicht für heute, ihr könnt es morgen mitbringen.

Ich: Oh …

Seid gewarnt, bald ist es wieder so weit.

Bist du ein ungezogener Junge?

Ja.

Das habe ich mir verdammt noch mal gedacht.​

Wir alle, Alien, wir alle.

Wenn du einfach genug von Menschen hast und lieber allein sein möchtest.

Kein Meme, aber eine lustige Idee.

Darüber habe ich bis jetzt noch nie nachgedacht.

Sinngemässs: Schottische Fledermäuse habens echt hart.

Wer kennt sie?

Ich habe eine neue Black-Metal-Band.

Wirklich? Wie heisst sie?

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 65 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!