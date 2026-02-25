4 Tote bei Messerangriff in USA – mutmasslicher Täter erschossen

Bei einer Messerattacke im US-Bundesstaat Washington sind nach Angaben der Polizei vier Menschen ums Leben gekommen.

Mehr «International»

Zudem sei der mutmassliche Täter, ein 32-jähriger Mann, während des Angriffs von einem Polizisten erschossen worden, sagte Polizeisprecherin Shelbie Boyd. Die Ermittler gehen von einem Fall von häuslicher Gewalt aus. Gegen den 32-Jährigen lag demnach ein Kontaktverbot vor.

Polizeisprecherin Shelbie Boyd gibt am Tatort Auskunft. Bild: keystone

Der Mann habe auf der Strasse vor einem Wohnhaus auf die Opfer eingestochen, teilte Boyd mit. Vier Menschen, darunter der mutmassliche Täter, seien am Tatort gestorben, ein weiteres Opfer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Zur Identität der Opfer machten die Ermittler zunächst keine Angaben. (sda/dpa)