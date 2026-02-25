meist klar
DE | FR
burger
International
USA

4 Tote bei Messerangriff in USA – mutmasslicher Täter erschossen

4 Tote bei Messerangriff in USA – mutmasslicher Täter erschossen

Bei einer Messerattacke im US-Bundesstaat Washington sind nach Angaben der Polizei vier Menschen ums Leben gekommen.
25.02.2026, 02:4725.02.2026, 02:47

Zudem sei der mutmassliche Täter, ein 32-jähriger Mann, während des Angriffs von einem Polizisten erschossen worden, sagte Polizeisprecherin Shelbie Boyd. Die Ermittler gehen von einem Fall von häuslicher Gewalt aus. Gegen den 32-Jährigen lag demnach ein Kontaktverbot vor.

Tacoma Police Officer Shelbie Boyd talks to a reporter as authorities investigate the scene after reports that a man fatally stabbed multiple people Tuesday, Feb. 24, 2026, in Gig Harbor, Wash. (AP Ph ...
Polizeisprecherin Shelbie Boyd gibt am Tatort Auskunft.Bild: keystone

Der Mann habe auf der Strasse vor einem Wohnhaus auf die Opfer eingestochen, teilte Boyd mit. Vier Menschen, darunter der mutmassliche Täter, seien am Tatort gestorben, ein weiteres Opfer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Zur Identität der Opfer machten die Ermittler zunächst keine Angaben. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Fischer holen vor Lampedusa leere Boote vom Meeresboden
Vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa haben Fischer mehrere leere Boote entdeckt, mit denen vermutlich Migranten aus Afrika nach Europa kommen wollten.
Zur Story