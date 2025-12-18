Rob Reiners Kinder melden sich erstmals zu Wort

Regisseur Rob Reiner und seine Ehefrau Michele wurden tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Ihr Sohn Nick steht unter Mordverdacht. Nun haben sich seine Geschwister erstmals zu Wort gemeldet.

Anna-Lena Janzen / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Nach dem gewaltsamen Tod von «Harry und Sally»-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele haben sich erstmals zwei der Kinder zu Wort gemeldet. Romy und Jake bedankten sich in einer emotionalen Stellungnahme für die Unterstützung und Anteilnahme – nicht nur von Familie und Freunden, sondern von zahlreichen anderen Menschen. Mehrere US-Medien, darunter CBS News, zitierten die beiden.

Starregisseur Rob Reiner, Ehefrau Michele Singer, Tochter Romy und Sohn Jake (Archvibild): Die Geschwister haben sich zum gewaltsamen Tod ihrer Eltern geäussert. (Quelle: IMAGO/imago) Bild: imago

«Der schreckliche und verheerende Verlust unserer Eltern, Rob und Michele Reiner, ist etwas, das niemand jemals erleben sollte», hiess es demnach von der 24-jährigen Romy und ihrem 34-jährigen Bruder Jake. «Sie waren nicht nur unsere Eltern; sie waren unsere besten Freunde».

Der bekannte US-Schauspieler und Regisseur Reiner und seine Ehefrau waren am Sonntag tot in ihrem Haus in Los Angeles in der gehobenen Wohngegend Brentwood im Westen der Metropole aufgefunden worden. Wenige Stunden später wurde ihr jüngster Sohn Nick Reiner festgenommen – unter Mordverdacht. Die Staatsanwaltschaft hat offiziell Anklage gegen den 32-Jährigen erhoben.

Reiner-Kinder bitten um Respekt und Privatsphäre

Auf die Vorwürfe gegen ihren Bruder Nick Reiner gingen die Geschwister in der Stellungnahme nicht direkt ein. Sie baten lediglich um Respekt und Privatsphäre und darum, «Spekulationen mit Mitgefühl und Menschlichkeit zu mässigen, damit unsere Eltern für das unglaubliche Leben, das sie gelebt haben, und die Liebe, die sie gaben, in Erinnerung bleiben.»

Rob Reiner war in den Siebzigern durch seine Rolle in der Fernsehserie «All in the Family» zunächst als Schauspieler berühmt geworden. 1984 drehte er mit «This Is Spinal Tap» seinen ersten Film als Regisseur. International erfolgreich wurde er mit «Harry und Sally», «Stand By Me» und «Die Braut des Prinzen». Auch mit der Stephen-King-Verfilmung «Misery» konnte er einen Kinohit landen.

Michele Singer arbeitete als Fotografin und Produzentin. Rob Reiner hatte sie in den Achtzigern bei den Dreharbeiten zu «Harry und Sally» kennengelernt. 1989 heiratete das Paar. Neben Nick haben sie zwei weitere gemeinsame Kinder, Jake und Romy. Der Regisseur adoptierte zuvor ausserdem Tracy, die Tochter seiner ersten Frau Penny Marshall.

Verwendete Quellen: