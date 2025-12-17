Rob Reiners Sohn Nick wegen Mordes angeklagt – auch Todesstrafe möglich

Nach dem gewaltsamen Tod von «Harry und Sally»-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele wurde nun Anklage erhoben. Ihr Sohn Nick Reiner wird des Doppelmordes beschuldigt.

Jennifer Doemkes / t-online

Am Sonntag wurden der bekannte US-Schauspieler und Regisseur Rob Reiner und seine Ehefrau Michele Singer tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Wenige Stunden später wurde ihr Sohn Nick Reiner festgenommen – Mordverdacht. Nun hat die Staatsanwaltschaft offiziell Anklage gegen den 32-Jährigen erhoben.

Nick Reiner wird wegen Doppelmordes angeklagt. Bild: keystone

Das gab Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman am Dienstagmittag Ortszeit in einer Pressekonferenz bekannt. Nick Reiner wird demnach wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt. Ihm droht bei Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe ohne Möglichkeit auf Bewährung. Auch die Todesstrafe könnte beantragt werden, darüber wurde aber noch nicht entschieden.

Hochman teilte mit, dass Nick Reiner umgehend vor Gericht gestellt werde, sobald er die medizinische Freigabe erhalten habe. In diesem Prozess befinde er sich aktuell. Der 32-Jährige hatte zunächst aus medizinischen Gründen nicht vor Gericht erscheinen können. Er hoffe, sein Mandant werde am Mittwoch «für verhandlungsfähig erklärt werden», sagte Nick Reiners Anwalt Alan Jackson am Dienstag vor Journalisten.

Ob eine psychische Erkrankung vorliege, könne er nicht beantworten, so der Bezirksstaatsanwalt. Das werde der Prozess zeigen. Nick Reiner hat seit seiner Jugend mit seiner schweren Drogensucht zu kämpfen. Er soll seine Eltern mit einem Messer ermordet haben. Die Tatwaffe wurde in der Pressekonferenz bestätigt.

Auch weitere Details wurden genannt. So sei der 32-Jährige einige Stunden nachdem seine Eltern tot aufgefunden worden waren, in einem öffentlichen Park festgenommen worden. Er habe sich nicht gewehrt.

Rob Reiner war in den Siebzigern durch seine Rolle in der Fernsehserie «All in the Family» zunächst als Schauspieler berühmt geworden. 1984 drehte er mit «This Is Spinal Tap» seinen ersten Film als Regisseur. International erfolgreich wurde er vor allem mit «Harry und Sally», «Stand By Me» oder die «Die Braut des Prinzen». Auch mit der Stephen-King-Verfilmung «Misery» konnte er einen Kinohit landen.

Michele Singer arbeitete als Fotografin und Produzentin. Rob Reiner hatte sie in den Achtzigern bei den Dreharbeiten zu «Harry und Sally» kennengelernt und war seit 1989 mit ihm verheiratet. Neben Nick haben sie zwei weitere gemeinsame Kinder, Jake und Romy. Der Regisseur adoptierte zuvor ausserdem Tracy, die Tochter seiner ersten Frau Penny Marshall.

