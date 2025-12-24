Russell Brand nach seinem Gerichtstermin am 30. Mai. Bild: keystone

Neue Vorwürfe gegen Schauspieler Russell Brand

Der britische Schauspieler und Comedian Russell Brand sieht sich mit neuen Vorwürfen sexueller Gewalt konfrontiert. Dem 50-Jährigen werden sexuelle Nötigung und Vergewaltigung zur Last gelegt, wie die Londoner Metropolitan Police mitteilte. Zwei weitere Anklagen wurden demnach erhoben.

Der Brite ist bereits wegen Vergewaltigung, Belästigung und Nötigung angeklagt. Ihm werden Taten gegen vier Frauen im Zeitraum von 1999 bis 2005 vorgeworfen. Der Anklage zufolge soll er etwa eine Frau in einem Hotelzimmer vergewaltigt und eine TV-Mitarbeiterin an der Brust angefasst und sie zum Oralsex gezwungen haben. Im Mai hatte Brand die Anschuldigungen vor Gericht zurückgewiesen und auf nicht schuldig plädiert. Laut Polizei beziehen sich die neuen Vorwürfe auf zwei Frauen und kommen zu den ursprünglichen Anklagen dazu.

Der Prozess zu den fünf ursprünglichen Anklagepunkten soll den Angaben nach am 16. Juni 2026 beginnen. Am 20. Januar soll Brand ausserdem vor dem Gericht in London erscheinen, um sich zu den zusätzlichen Anklagen zu äussern. (rbu/sda/dpa)