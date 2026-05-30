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US-Beschuss von weiterem mutmasslichen Drogenboot – drei Tote

Das Boot kurz vor dem Beschuss.
Das Boot kurz vor dem Beschuss.Bild: X

US-Beschuss von weiterem mutmasslichen Drogenboot – drei Tote

30.05.2026, 15:2730.05.2026, 15:27

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut ein mutmasslich von Drogenbanden genutztes Boot abgeschossen. Das Schiff sei Geheimdienstinformationen zufolge für Drogengeschäfte eingesetzt und auf einer bekannten Drogenschmuggelroute im östlichen Pazifik unterwegs gewesen, teilte das zuständige Südkommando (Southcom) des US-Militärs auf der Plattform X mit. Bei dem Angriff am Freitag wurden demnach drei Männer getötet, die das Militär als «Narco-Terroristen» bezeichnete. US-Streitkräfte seien nicht zu Schaden gekommen.

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump lässt seit vergangenem Herbst immer wieder Boote mutmasslicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Pazifik angreifen. Als rechtliche Grundlage für die Attacken führt Washington den Umstand an, dass Drogenkartelle von der US-Regierung zu Terrororganisationen erklärt wurden. Erst vor wenigen Tagen hatte es einen Angriff auf ein ähnliches mutmassliches Drogenschmugglerboot in der Region gegeben. (sda/dpa)

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