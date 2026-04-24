sonnig
DE | FR
burger
International
USA

Trump teilt auf Truth Social gegen Indien aus – das Land wehrt sich

epa11894516 India Prime Minister Narendra Modi (L) and US President Donald Trump (R) speak with reporters in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 13 February 2025. EPA/FRANCIS CH ...
Der indische Premierminister Narendra Modi und US-Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz im Februar 2025.Bild: keystone

«Offensichtlich uninformiert»: Indien wehrt sich gegen «Höllenloch»-Post von Trump

24.04.2026, 10:2624.04.2026, 10:26

Dass Donald Trump gegen andere Länder austeilt, ist nichts Neues. Im jüngsten Fall legt sich der US-Präsident mit Indien an. Auf seiner Plattform Truth Social veröffentlicht er einen langen Text, der wohl auf den konservativen Podcaster Michael Savage zurückgeht.

Die Zeilen handeln vom Prinzip der US-Staatsbürgerschaft bei Geburt. Unter anderem heisst es: «Hier [in den USA] wird ein Baby automatisch Staatsbürger. Und dann kommt die komplette Familie aus China oder Indien oder einem anderen Höllenloch hinterher.»

Trump hat den Text nicht kommentiert, aber ein Video von Michael Savage verlinkt.

Bild
screenshot truth social
Bild
screenshot truth social

Das indische Aussenministerium zeigt sich wenig begeistert. Sprecher Randhir Jaiswal nennt die Aussagen «offensichtlich uninformiert, unangemessen und von schlechtem Stil». Sie würden in keiner Weise das Verhältnis der beiden Länder widerspiegeln, das auf «gegenseitigem Respekt und geteilten Interessen» basiere.

Auch die Hindu American Foundation zeigt sich bestürzt über diese «hasserfüllte, rassistische Tirade», schreibt der britische Guardian.

In den USA gilt nach dem 14. Verfassungszusatz das Geburtsortsprinzip. Das bedeutet, dass alle Menschen, die auf US-Boden geboren werden und der amerikanischen Gerichtsbarkeit unterstehen, unabhängig vom Aufenthaltsstatus ihrer Eltern automatisch Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind.

Trump ist kein Fan dieses Prinzips. Kurz nach seiner Rückkehr ins Weisse Haus unterzeichnete er ein Dekret, das Kindern die Staatsbürgerschaft verweigern soll, deren Mütter bei der Geburt keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus hatten oder sich nur vorübergehend legal in den USA aufhielten. Darunter fallen etwa Touristinnen oder Studentinnen.

Inzwischen setzt sich auch der Supreme Court mit dem Thema auseinander. Anfang April hatte Trump eine der Anhörungen persönlich besucht.

Mehr dazu:

US-Bürger per Geburt oder nicht? Trump persönlich bei Gerichtsanhörung

Eine Entscheidung des Gerichts wird zwischen Ende Juni und Anfang Juli erwartet. (hkl)

Mehr zu Donald Trump:

Analyse
Wie der Iran Donald Trump vorführt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So skurril kleiden sich die Trump-Fans
1 / 19
So skurril kleiden sich die Trump-Fans

Die selbst ernannten Trump-Girls.
quelle: instagram/ginamarie_xxo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tucker Carlson entschuldigt sich für Trump Unterstützung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Norwegen plant Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige
Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre hat ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren angekündigt. Ein entsprechender Gesetzesentwurf soll bis Jahresende im Parlament eingebracht werden.
Zur Story