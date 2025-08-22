wechselnd bewölkt16°
Verurteilter Mörder Erik Menendez bleibt in Haft

FILE - Lyle, left, and Erik Menendez sit in Beverly Hills Municipal Court where their attorneys delayed making pleas on their behalf in Beverly Hills, Calif., March 12, 1990. (AP Photo/Nick Ut, File) ...
Die beiden Menendez Brüder wurden wegen des Mordes an ihren Eltern verurteilt.Bild: keystone

22.08.2025, 09:1522.08.2025, 09:26
Der verurteilte Mörder Erik Menendez bleibt erst einmal in Haft. Ein Bewährungsausschuss im US-Bundesstaat Kalifornien lehnte eine vorzeitige Freilassung nach einer zehnstündigen Anhörung am Donnerstag (Ortszeit) ab.

epa12315807 A handout photo made available by the California Department of Corrections shows Erik Menendez appearing before the parole board via teleconference from the Richard J. Donovan Correctional ...
Erik Menendez ist mittlerweile 54 Jahre alt.Bild: keystone

Menendez sei weiterhin ein grosses Risiko für die öffentliche Sicherheit, erklärte das Gremium laut US-Medien. Im Fall seines ebenfalls inhaftierten Bruders Lyle soll es an diesem Freitag eine Anhörung geben.

Schockierende Tat in Beverly Hills

Erik und Lyle Menendez sitzen seit 1990 hinter Gitter. Sie waren nach einer schockierenden Gewalttat in Beverly Hills festgenommen worden. 1989 hatten die damals 19 und 21 Jahre alten Brüder ihre wohlhabenden Eltern Jose und Kitty Menendez im Wohnzimmer ihres Elternhauses erschossen. Das Interesse an dem Fall war wieder gestiegen, nachdem zwei Netflix-Produktionen das Mord- und Justizspektakel 2024 aufgerollt hatten.

Im Mai dieses Jahres hatte ein Richter in Los Angeles für die Brüder ein neues Strafmass von 50 Jahren Haft festgesetzt. Damit eröffnete er den beiden die Möglichkeit auf eine Freilassung auf Bewährung. Zudem könnte der kalifornische Gouverneur die Brüder begnadigen.

Vorwürfe von Missbrauch

Anfangs leugneten die Brüder die Tat. Später erklärten sie, sie seien jahrelang von ihren Eltern sexuell, psychisch und körperlich missbraucht worden und hätten aus Angst vor ihnen gehandelt. Im ersten Strafprozess gegen die Millionärssöhne gab es Schilderungen über Missbrauch durch den Vater. Doch am Ende platzte das Verfahren – die Geschworenen konnten sich 1994 nicht einstimmig auf ein Urteil einigen.

FILE - Lyle, left, and Erik Menendez leave a courtroom in Santa Monica, Calif., Aug. 6, 1990, after a judge ruled that conversations between the brothers and their psychologist after their parents wer ...
Beide Brüder wurden zu lebenslanger Haft verurteilt.Bild: keystone

In einem zweiten Prozess wurden die Brüder 1996 dann wegen Doppelmordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit einer Freilassung verurteilt. In diesem Verfahren hatte der zuständige Richter Aussagen über den mutmasslichen sexuellen Missbrauch weitgehend untersagt. Laut der Staatsanwaltschaft töteten die Brüder aus Habgier, um an das Vermögen ihrer Eltern heranzukommen. (sda/dpa)

So reagiert KKS auf Absage von Trump
Video: watson
