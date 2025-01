Knapp 10.000 Gebäude sind im Grossraum Los Angeles bereits beschädigt worden. Bild: keystone

Feuer in Los Angeles: Bewohner wütend nach falschem Evakuierungsalarm

Sven Fröhlich /

Noch immer wüten in und um Los Angeles verheerende Feuer. Sheriff Robert Luna sagte bei einer Pressekonferenz, es sehe in den betroffenen Gegenden so aus, als sei dort «eine Atombombe abgeworfen worden».

Seit Dienstag sind im Einzugsbereich der US-amerikanischen Metropole insgesamt fünf grosse Brände ausgebrochen, die durch heftige Winde angefacht wurden und sich rasend schnell ausbreiteten.

Bis Freitag wurden laut Feuerwehrangaben bereits 14'160 Hektar Land und 10'000 Gebäude zerstört oder beschädigt. Mindestens zehn Menschen kamen dabei ums Leben. Der Wetterdienst AccuWeather schätzt den Gesamtschaden auf 135 bis 150 Milliarden Dollar.

Am Donnerstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr Ortszeit, erreichte die ohnehin bereits nervösen Bewohner ein weiterer Schock. Eine SMS-Warnung wurde irrtümlich an alle Mobiltelefone im Verwaltungsbezirk Los Angeles County geschickt – an knapp zehn Millionen Menschen. Darin hiess es, der Brand sei nahe und man solle sich auf eine Evakuierung vorbereiten.

Los Angeles: Falscher Alarm an zehn Millionen Menschen

Die «BBC» zitiert eine Betroffene, Rebecca Alvarez-Petit, die sich gerade in einem Videotelefonat befunden hat, als ihr Telefon zu schrillen begann. Jeder ihre Kollegen habe die gleiche Nachricht erhalten. «Es war wie eine riesige Panik, die ich in Echtzeit mitbekam», sagte Alvarez-Petit. Die SMS lautete:

«Dies ist eine Notfallmeldung des Los Angeles County Fire Department. Es wurde eine EVAKUIERUNGSWARNUNG für Ihr Gebiet herausgegeben. Bleiben Sie wachsam und halten Sie sich zur Evakuierung bereit. Sammeln Sie Angehörige, Haustiere und Vorräte ein. Verfolgen Sie weiterhin das lokale Wetter, die Nachrichten und die Webseite alertla.org für weitere Informationen.»

Das Los Angeles County korrigierte die fälschlich herausgegebene Meldung um 16.21 Uhr in einer weiteren SMS. Die ursprüngliche Warnung habe nur für die Bewohner:innen von Calabasas und Agoura Hills gegolten, die in der Nähe des Kenneth-Feuers in Woodland Hills liegen.

Alvarez-Petit hinterliess der Fehler fassungslos. «Wir sitzen alle auf Nadeln und sitzen besorgt vor unseren Telefonen, starren auf den Fernseher, lassen das Radio laufen – und versuchen, so gut wie möglich informiert zu bleiben, weil es kein gutes System gibt», sagte sie der «BBC». «Und dann das. Das kann doch nicht wahr sein.»

Kevin McGowan, Direktor des County of Los Angeles Office of Emergency Management, sagte gegenüber der «Los Angeles Times», dass das Amt für Notfallmanagement und die Notfallzentrale des Bezirks nach Bekanntwerden der Fehlfunktion Massnahmen ergriffen habe, um «eine Annullierung zu veranlassen und einen zweiten Notfallalarm herauszugeben, damit die Fehlinformation aufgrund der Fehlfunktion korrigieren wird».

Einige Nutzer gaben auf Social Media an, kurz nach 17 Uhr eine zweite Evakuierungswarnung erhalten zu haben – unmittelbar gefolgt von einer weiteren Korrektur.

In vielen weiteren Postings wurde sich daraufhin über die unnötige Massenhysterie beschwert, die zu Panik auf den Strassen führen könne.