Wasser löscht Brände effizient. Wenn es ausgeht, stehen die Einsatzkräfte vor einem Problem. Bild: keystone

Darum kann die Feuerwehr in Los Angeles nicht einfach Meerwasser zum Löschen benutzen

Die Feuerwehr von Los Angeles kämpft aktuell gegen mehrere Grossbrände. Gleichzeitig herrscht in Kalifornien chronischer Wassermangel. Auf das reichlich vorhandene Meerwasser kann die Feuerwehr zum Löschen aber nicht einfach so zurückgreifen.

Lucas Zollinger Folge mir

Mehr «International»

In diesen Tagen kämpfen in Kalifornien zahllose Feuerwehrleute gegen die verheerenden Brände, welche die Grossregion heimsuchen. Dabei sind die Einsatzkräfte Berichten zufolge mit einem massiven Problem konfrontiert: So geht der Feuerwehr offenbar das Wasser aus. In der wohlhabenden Gegend Pacific Palisades, in der berühmte Hollywood-Stars wie Tom Hanks, Jennifer Aniston und Bradley Cooper wohnen, sollen am Mittwoch gleichzeitig alle Hydranten ausgefallen sein. Laut der zuständigen Behörde konnten die Tanks wegen der grossen Nachfrage nicht schnell genug gefüllt werden.



Wassermangel? Dabei hätte Los Angeles doch einen (beinahe) unerschöpflichen Wasservorrat direkt vor der Haustür Küste.

Bild: x / @growing_daniel

Das Ganze ist aber nicht so einfach. Es gibt schon einen Grund, warum die Feuerwehr zum Löschen der Brände lieber nicht auf das reichlich vorhandene Meerwasser zurückgreift. Genauer gesagt sind es sogar zwei Hauptgründe.

Salzwasser arbeitet gegen die Feuerwehr

Rein theoretisch könnte natürlich auch Meerwasser zum Löschen von Feuer eingesetzt werden. Feuerwehrleute benutzen es in der Regel aber erst, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Denn: Durch seine salzhaltigen Bestandteile kann es mehr schaden als nützen.

Auch Löschhelikopter und -flugzeuge bevorzugen Süsswasser. Bild: keystone

Salz ist korrosiv und kann dadurch Metallgeräte beschädigen – und damit auch wichtige Geräte und Komponenten in Löschflugzeugen und Feuerlöschpumpen. Ausserdem ist Salzwasser laut Technology.org auch weniger effizient als Süsswasser. Salz kann nämlich die Kühlwirkung von Wasser verringern. Im Meerwasser gelöstes Salz setzt ausserdem Ionen frei, was dazu führt, dass Salzwasser Strom besser leitet als normales Wasser. Dies macht die Arbeit von Einsatzkräften gefährlicher, vor allem bei elektrischen Bränden.

Salz zerstört die Böden

Salzwasser hat einen weiteren grossen Nachteil beim Löschen von Feuer. Es mag die kurzfristige Zerstörung durch ein Feuer zwar beenden, kann aber mittel- bis langfristig selbst für grösseren Schaden sorgen. Es kann ein Ökosystem für viele Jahre unfruchtbar machen.

Wenn Meerwasser in grossen Mengen auf ein Feuer gekippt wird, muss das Salz irgendwo hin. Normalerweise wird es entweder ins nächste Gewässer geschwemmt oder es versickert im Boden. Und dort liegt das Problem: Ein zu hoher Salzgehalt im Boden erschwert das Pflanzenwachstum, kann Vegetation gar ganz töten, denn es behindert die Osmose, mit welcher Pflanzen Nährstoffe und Wasser aus dem Boden ziehen. Wenn Pflanzen das Salz ausserdem in zu grossen Mengen aufnehmen, kann es sie vergiften. Toxizitätssymptome sind zum Beispiel Blattverbrennungen, Nekrose – also das Absterben von Zellen – und verminderte Photosynthese.

Salz verschlechtert auch die Bodenstruktur, es führt zu einer verringerten Durchlässigkeit und kann ihn versiegeln und austrocknen.

Salzwasser kann weitere Brände begünstigen

Durch all diese Faktoren kann der Einsatz von Salzwasser zum Löschen von Bränden sogar die Ausbreitung von weiteren Feuern in der Zukunft begünstigen. Abgestorbene Pflanzen vertrocknen und können dann als Zündstoff für ein nächstes Feuer dienen.

Trockene, versiegelte Böden sind ausserdem anfällig für eine andere Art von Katastrophe: Überschwemmungen. Wenn in kurzer Zeit viel Wasser auf trockene Böden niederschlägt und nicht darin versickern kann, kann dies zu Überflutungen führen.