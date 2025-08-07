klar19°
DE | FR
burger
International
USA

Kelly Clarkson verschiebt Konzerte in Las Vegas – Ex-Mann gestorben

Ex-Mann gestorben – Kelly Clarkson verschiebt Konzerte

07.08.2025, 22:4407.08.2025, 22:44
Mehr «International»

Die US-Sängerin Kelly Clarkson (43) hat aus familiären Gründen einige Konzerte in Las Vegas verschoben. Ihr Ex-Mann und Vater ihrer beiden Kinder, Brandon Blackstock, ist an Krebs gestorben.

FILE - Brandon Blackstock, from left, Kelly Clarkson appear at the Billboard Music Awards on May 20, 2018, in Las Vegas. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) Brandon Blackstock,Kelly Clarkson,S ...
Brandon Blackstock und Kelly Clarkson im Mai 2018.Bild: keystone

Den Tod des 48-jährigen Talentmanagers hatte das Unternehmen seines Vaters, Starstruck Entertainment, am Donnerstag bekanntgegeben. Mehr als drei Jahre habe Blackstock mutig gegen den Krebs gekämpft, hiess es in der Mitteilung.

Kurz zuvor hatte sich Clarkson zu der Erkrankung ihres Ex-Mannes geäussert. Normalerweise würde sie ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraushalten, schrieb Clarkson bei Instagram. Aber wegen der Erkrankung des Vaters ihrer Kinder müsse sie zu diesem Zeitpunkt voll für sie da sein.

Vier Konzerte standen im August in Las Vegas eigentlich noch auf dem Programm. Clarkson entschuldigte sich bei allen, die bereits Tickets gekauft hatten.

Mit Blackstock war Clarkson sieben Jahre lang verheiratet. 2020 trennten sie sich, 2022 wurde ihre Scheidung vollzogen. Aus der Ehe stammen die Tochter River Rose (11) und der Sohn Remington Alexander (9). Blackstock hatte aus einer früheren Ehe weitere zwei Kinder.

Clarkson gewann 2002 die erste Staffel der US-Castingshow «American Idol» und ist seitdem unter anderem als Sängerin und Moderatorin weltberühmt. (hkl/sda/apa/dpa)

Emotionale Rede: Kelly Clarkson protestiert unter Tränen für Waffengesetze
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
Meistkommentiert
1
Lehmann verlässt Juventus +++ Freiburgs Doan zur Eintracht
2
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
3
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
4
«Ein Land hat sich verrechnet»: Das sagt die Welt zu den Schweizer Strafzöllen
5
«Sie wollte nicht zuhören» – Trump spricht im TV über Keller-Sutter
Meistgeteilt
1
Trump will Putin doch treffen, selbst wenn dieser nicht Selenskyj trifft
2
Hamas: Israel wird für Ausweitung der Kämpfe «hohen Preis» zahlen
3
Machen wir eine Zeitreise, gehen wir zusammen an die Street Parade der 90er!
4
US-Experte erklärt, weshalb es zwischen KKS und Trump nicht funkte
5
Singles in der Schweiz finden ihr Glück über «Berg-Tinder»
Mutmasslicher Dreifachmörder von Familie im Westerwald tot
Ein in Deutschland gesuchter mutmasslicher Dreifachmörder ist tot. Bei der am Dienstag gefundenen Leiche handele es sich um den Verdächtigen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Damit dürfte die Angst vieler Menschen in Weitefeld (Rheinland-Pfalz) im Westerwald zunächst vorbei sein.
Zur Story