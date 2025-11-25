bedeckt
DE | FR
burger
International
Deutschland

Erneut laufen Passagiere in Deutschland auf das Flugfeld

Erneut laufen Passagiere in Deutschland auf das Flugfeld

25.11.2025, 13:3825.11.2025, 14:11

Erneut sind am deutschen Flughafen Köln/Bonn verspätete Passagiere auf das Flugfeld gerannt. Am Samstag seien es drei Briten gewesen, die zurück auf die Insel wollten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

epa04676843 (FILE) A file photo dated 16 October 2014 of a &#039;Germanwings&#039; Airbus A320 plane taking off from the Cologne/Bonn Airport in Cologne, Germany. A Germanwings Airbus A320 plane crash ...
Die Häufung der Vorfälle am Flughafen Köln/Bonn sei, laut dem Polizeisprecher, zweifellos auffällig. (Symbolbild)Bild: EPA/DPA / EPA FILE

Bereits am Freitag hatten zwei Rumänen eine Nottür geöffnet, um ihren Flieger nach Bukarest doch noch zu erreichen.

Die Häufung der Vorfälle am Flughafen Köln/Bonn sei zweifellos auffällig, sagte der Polizeisprecher ferner. Eine Erklärung dafür habe er aber nicht. Im Gegensatz zu den beiden Rumänen habe der Airport gegen die Briten keinen Strafantrag gestellt. Der Flughafen liess eine Anfrage zunächst unbeantwortet.

Ein Flughafensprecher sagte, das Öffnen der Fluchttüren per Notentriegelung sei ohne entsprechenden Grund verboten. Dennoch hätten die Passagiere am Samstag das Vorfeld rechtswidrig über einen Notausgang betreten.

Flughafen prüft rechtliche Schritte

Die Maschine habe sich noch in Parkposition befunden, das Boarding sei aber beendet gewesen. Die drei Passagiere seien der Bundespolizei übergeben worden. Ihren Flug hätten sie verpasst. Der Flughafen behalte sich rechtliche Schritte vor und prüfe diese.

Im Zeitraum vor dem geplanten Abflug der Maschine habe die Wartezeit an der Sicherheitskontrolle lediglich 10-15 Minuten betragen. Die Luftsicherheit und der Flugbetrieb seien zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Tage mit den meisten Passagieren am Flughafen Zürich
1 / 3
Die Tage mit den meisten Passagieren am Flughafen Zürich

Am 5. Oktober 2025 gab es das grösste Passagieraufkommen am Flughafen Zürich.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Bei dieser Landung am «spektakulärsten Flughafen der Welt» bricht ein Fahrwerk ab
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Weltweit geschieht alle 10 Minuten ein Femizid – diese Regionen sind besonders betroffen
Etwa alle zehn Minuten wird nach Schätzungen der Vereinten Nationen eine Frau oder ein Mädchen zum Opfer tödlicher Gewalt innerhalb der Beziehung oder Familie.
Im vergangenen Jahr seien weltweit etwa 83'000 Frauen gezielt umgebracht worden – und in rund 60 Prozent der Fälle sei der Täter ein Familienmitglied oder Lebenspartner gewesen, teilten die UN anlässlich des «Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen» mit. Bei getöteten Männern lag der Anteil mit nur elf Prozent drastisch niedriger.
Zur Story