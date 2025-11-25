Erneut laufen Passagiere in Deutschland auf das Flugfeld

Erneut sind am deutschen Flughafen Köln/Bonn verspätete Passagiere auf das Flugfeld gerannt. Am Samstag seien es drei Briten gewesen, die zurück auf die Insel wollten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Die Häufung der Vorfälle am Flughafen Köln/Bonn sei, laut dem Polizeisprecher, zweifellos auffällig. (Symbolbild) Bild: EPA/DPA / EPA FILE

Bereits am Freitag hatten zwei Rumänen eine Nottür geöffnet, um ihren Flieger nach Bukarest doch noch zu erreichen.

Die Häufung der Vorfälle am Flughafen Köln/Bonn sei zweifellos auffällig, sagte der Polizeisprecher ferner. Eine Erklärung dafür habe er aber nicht. Im Gegensatz zu den beiden Rumänen habe der Airport gegen die Briten keinen Strafantrag gestellt. Der Flughafen liess eine Anfrage zunächst unbeantwortet.

Ein Flughafensprecher sagte, das Öffnen der Fluchttüren per Notentriegelung sei ohne entsprechenden Grund verboten. Dennoch hätten die Passagiere am Samstag das Vorfeld rechtswidrig über einen Notausgang betreten.

Flughafen prüft rechtliche Schritte

Die Maschine habe sich noch in Parkposition befunden, das Boarding sei aber beendet gewesen. Die drei Passagiere seien der Bundespolizei übergeben worden. Ihren Flug hätten sie verpasst. Der Flughafen behalte sich rechtliche Schritte vor und prüfe diese.

Im Zeitraum vor dem geplanten Abflug der Maschine habe die Wartezeit an der Sicherheitskontrolle lediglich 10-15 Minuten betragen. Die Luftsicherheit und der Flugbetrieb seien zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen. (sda/dpa)