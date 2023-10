31-jähriges US-Model tot im Kühlschrank gefunden

Die gefundenen Verletzungen seien dabei «nicht lebensbedrohlich» gewesen, allerdings deuteten sie darauf hin, dass sie unmittelbar vor ihrem Tod in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sei. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

Dem Autopsiebericht zufolge seien Spuren stumpfer Gewalt auf ihrem Körper zu finden gewesen. Ein toxikologisches Gutachten stellte ausserdem Alkohol und Kokain in ihrem Blut fest.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Mooney wurde zuletzt am 6. September auf den Bildern einer Überwachungskamera gesehen. Sechs Tage später drangen Polizisten in ihre Wohnung ein und stellten fest, dass sie ermordet wurde.

Wie das US-Magazin «People» unter Berufung auf den Autopsiebericht schreibt, soll Mooney geschlagen und gefesselt worden sein, ehe der oder die Täter sie in einen Kühlschrank verfrachtete, wo sie später gefunden wurde.

Seit Wochen diskutiert Los Angeles über einen aufsehenerregenden Mordfall: Am 12. September wurde das 31-jährige Model Maleesa Marie Mooney tot in ihrer Wohnung aufgefunden – jetzt sind erstmals grausige Details zu ihrem Tod bekannt geworden.

In Los Angeles ist ein Mode ermordet in einem Kühlschrank gefunden worden. Zu dem oder den Tätern fehlt bislang jede Spur.

