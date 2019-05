Kubalik unterschreibt bei den Blackhawks +++ Peter Mettler wird Goalie-Trainer in Davos

Die Klubs der National League haben bereits erstmals an ihren Kadern für die Saison 2019/20 gefeilt. Aber wer wechselt wohin? Wir haben die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Klubs.

Dominik Kubalik unterzeichnet nach seiner famosen Saison mit Ambri-Piotta und seiner imponierenden WM mit Tschechien bei den Chicago Blackhawks einen mit 925'000 Dollar dotierten Einjahresvertrag. Kubalik imponierte an der WM in der Slowakei mit je sechs Toren und sechs Assists in zehn Spielen für Tschechien. Er war damit achtbester Skorer oder ex-aequo siebtbester Goalgetter des Turniers.

In der Schweiz war Kubalik Liga-Topskorer der Qualifikation und wurde zum wertvollsten Spieler der Liga …