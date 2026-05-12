recht sonnig
DE | FR
burger
International
USA

Donald Trump: Hier schläft der US-Präsident während einer Pressekonferenz ein

Video: watson/nina bürge

Hier schläft Trump während einer Pressekonferenz im Oval Office ein

12.05.2026, 10:3512.05.2026, 10:35

Am Montagnachmittag fand im Oval Office, im Weissen Haus in Washington, eine Pressekonferenz zur Gesundheit von werdenden Müttern und deren Babys statt. Geladene Gäste erzählten dem US-Präsidenten von den neuesten medizinischen Entwicklungen rund um die Gesundheit der Frauen in der Schwangerschaft.

Trump schien dies jedoch nicht allzu stark zu interessieren, und er nickte vermeintlich während mehrerer Minuten ein. Schau dir den schlafenden US-Präsidenten im Video an:

Video: watson/nina bürge

Ein anwesender Journalist der Nachrichtenagentur Reuters postete ein Foto des schlafenden Trump auf der Social-Media-Plattform X. Auf dieses antwortete der Account «Rapid Response 47», der vom Weissen Haus betrieben wird, mit der Aussage: «Er hat geblinzelt, du absoluter Trottel.» Damit wollte man wohl klarstellen, dass Donald Trump nicht geschlafen hat.

Bereits im Dezember 2025 schien der US-Präsident während einer Kabinettssitzung eingeschlafen zu sein. Damals wehrte er sich im Nachgang gegen die Vorwürfe und stellte klar, dass er nicht geschlafen habe, sondern lediglich gelangweilt gewesen sei, wie «9News» schreibt. Zu den neusten Schlaf-Vorwürfen hat sich Donald Trump noch nicht geäussert.

Während des Präsidentschaftswahlkampfs im Jahr 2024 hatte Donald Trump seinen Vorgänger, den ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden, mehrmals als «Sleepy Joe» bezeichnet. Dies, da Joe Biden des Öfteren schläfrig aussah oder den Anschein machte, eingeschlafen zu sein. (nib)

Mehr zu Donald Trump:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Gegen Trump: Weltweite No-Kings-Proteste
1 / 11
Gegen Trump: Weltweite No-Kings-Proteste

Unweit des Kapitols in Washington D.C. wurden die No-Kings-Proteste an einer Gebäudewand angekündigt.
quelle: keystone / julia demaree nikhinson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Saturday Night Live nimmt Alkoholprobleme und Verhalten von Trumps Verbündeten ins Visier
Video: youtube
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
8
«Zeit zu gehen» – so reagieren die britischen Medien auf die Starmer-Rede
Der britische Premierminister Keir Starmer steht nach einer Nacht voller Krisensitzungen massiv unter Druck. Mit Innenministerin Shabana Mahmood und Aussenministerin Yvette Cooper sollen dem 63-Jährigen gleich zwei ranghohe Ministerinnen geraten haben, einen Zeitplan für seinen Rücktritt vorzulegen. Vor der entscheidenden Kabinettssitzung am Vormittag gehen mehrere britische Medien von einem Abschied aus.
Zur Story