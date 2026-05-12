Video: watson/nina bürge

Hier schläft Trump während einer Pressekonferenz im Oval Office ein

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Am Montagnachmittag fand im Oval Office, im Weissen Haus in Washington, eine Pressekonferenz zur Gesundheit von werdenden Müttern und deren Babys statt. Geladene Gäste erzählten dem US-Präsidenten von den neuesten medizinischen Entwicklungen rund um die Gesundheit der Frauen in der Schwangerschaft.

Trump schien dies jedoch nicht allzu stark zu interessieren, und er nickte vermeintlich während mehrerer Minuten ein. Schau dir den schlafenden US-Präsidenten im Video an:

Video: watson/nina bürge

Ein anwesender Journalist der Nachrichtenagentur Reuters postete ein Foto des schlafenden Trump auf der Social-Media-Plattform X. Auf dieses antwortete der Account «Rapid Response 47», der vom Weissen Haus betrieben wird, mit der Aussage: «Er hat geblinzelt, du absoluter Trottel.» Damit wollte man wohl klarstellen, dass Donald Trump nicht geschlafen hat.

Bereits im Dezember 2025 schien der US-Präsident während einer Kabinettssitzung eingeschlafen zu sein. Damals wehrte er sich im Nachgang gegen die Vorwürfe und stellte klar, dass er nicht geschlafen habe, sondern lediglich gelangweilt gewesen sei, wie «9News» schreibt. Zu den neusten Schlaf-Vorwürfen hat sich Donald Trump noch nicht geäussert.

Während des Präsidentschaftswahlkampfs im Jahr 2024 hatte Donald Trump seinen Vorgänger, den ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden, mehrmals als «Sleepy Joe» bezeichnet. Dies, da Joe Biden des Öfteren schläfrig aussah oder den Anschein machte, eingeschlafen zu sein. (nib)