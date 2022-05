Grinsendes «Meme-Girl» stirbt mit 16 Jahren

Mit ihrem Meme landete sie in so manchen WhatsApp-Chats. Kailia Poseys Grinsen, das sie bei einer Show spontan der Kamera zeigte, wurde weltberühmt. Ihr Gesicht wurde daraufhin bis heute millionenfach als Meme in GIF-Form geteilt.

Berühmt wurde Posey durch ihren Auftritt bei dem amerikanischen Fernsehsender «TLC». Sie nahm im Alter von fünf Jahren mit ihrer Mutter an der Reality-TV-Show «Toddlers and Tiaras» teil. Die Sendung lief von 2009 bis 2013 und machte kleine Mädchen zu Teilnehmenden an Schönheitswettbewerben.

Nun berichteten mehrere US-Medien, dass Kailia Posey im Alter von 16 Jahren verstorben ist. Ihre Mutter habe Fans und Bekannte mit einem Facebook-Post darüber informiert. Der Tod ihrer Tochter sei «wie aus dem Nichts gekommen», so die Mutter. Zu der Todesursache kursieren Theorien, bislang konnte aber keine bestätigt werden.

Posey nahm auch später noch an Schönheitswettbewerben teil. So erreichte sie 2018 den zweiten Platz bei «Miss Teen USA». Ausserdem ist sie in einigen TV-Serien aufgetreten und bekannte grosses Interesse an der Kunst der Körperverrenkung: Als Schlangenmensch trat sie unter anderem beim Cirque du Soleil auf. (lak)