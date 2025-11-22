wechselnd bewölkt-3°
Häusliche Gewalt: So gut wissen Schweizerinnen und Schweizer bescheid

Video: watson/Emanuella Kälin
Häusliche Gewalt

«Wir haben alle jemanden im Umfeld» Strassenumfrage zu häuslicher Gewalt

Häusliche Gewalt ist ein Tabuthema. watson will das ändern und fragt deshalb Passantinnen und Passanten, ob sie überhaupt wissen, wo häusliche Gewalt beginnt.
22.11.2025, 10:1322.11.2025, 10:13
Emanuella Kälin
Die Schweiz ist ein sicheres Land. Trotzdem ist der gefährlichste Ort für eine Frau ihr eigenes Zuhause. Wie die im November veröffentlichte Zusatzerhebung der polizeilichen Kriminalstatistik von 2019 bis 2023 zeigt, sind Opfer von vollendeten Tötungsdelikten in einer ehemaligen oder bestehenden Paarbeziehung fast ausschliesslich Frauen (93%). Täter sind vorwiegend Männer.

Serie «Häusliche Gewalt»
Häusliche Gewalt fängt nicht erst bei Schlägen an. Sie kann viele verschiedene Gesichter haben und ist von aussen oft nur schwer zu erkennen. Da allein im ersten Halbjahr 2025 18 Femizide in der Schweiz stattgefunden haben, schaut watson genau hin, was hinter verschlossenen Türen passiert. Und zeigt auf, wie schwierig es für die Opfer ist, zu gehen.

Hier geht's zum ersten Teil der Serie:

Häusliche Gewalt
«Er hat mich gefoltert» – Das ist Inas* Geschichte über häusliche Gewalt

Fast die Hälfte der tatverdächtigen Männer sind in der Vergangenheit mit gewalttätigem, dominantem oder kontrollierendem Verhalten gegenüber dem Opfer aufgefallen, wie die Untersuchung des Bundes festhält. Das zeigt: Femizide sind nur die Spitze des Eisbergs. Die Schweiz hat grundsätzlich ein Problem mit häuslicher Gewalt.

Trotzdem spricht man in der Schweiz nur ungern darüber. Um das zu ändern, hat sich watson auf die Strassen von Winterthur begeben und die Menschen gefragt: Was stellt ihr euch unter häuslicher Gewalt vor? Und glaubt ihr, ihr würdet sie erkennen?

Die Antworten findet ihr im Video.

Hol Hilfe!
Unter häuslicher Gewalt versteht man körperliche, psychische, sexuelle oder ökonomische Gewalt innerhalb einer Familie oder in einer aktuellen oder aufgelösten Paarbeziehung. Betroffene finden auf der Website ohne-gewalt.ch Informationen, Ratschläge und Unterstützungsangebote, die auf ihre Situation zugeschnitten sind. Kostenlose, vertrauliche und anonyme Beratung erhält man bei den kantonalen Opferhilfestellen. Sollten sich Frauen zu Hause nicht mehr sicher fühlen, finden sie in Frauenhäusern eine sichere Unterkunft.
Betroffene Männer können sich an die Anlaufstelle Zwüschehalt oder an das Männerbüro Zürich wenden.
Bei Straftaten im Ausland können Schweizer Staatsangehörige die Helpline des EDA kontaktieren: +41 800 24 7 365.
Woran würdest du häusliche Gewalt erkennen?

Schreib es uns in die Kommentare.

Mehr zum Thema:

«Gleichstellung verhindert Gewalt»: So will der Bund häusliche Gewalt künftig eindämmen
Interview
«Kein Verbrechen fordert so viele Todesopfer wie Gewalt gegen Frauen»
Wie in Neuenburg: Die Hälfte aller Femizide passiert während oder nach einer Trennung
Themen
Erste nationale Kampagne gegen häusliche Gewalt
1 / 8
Erste nationale Kampagne gegen häusliche Gewalt

Der Bund lanciert im November 2025 erstmals eine nationale Kampagne gegen häusliche Gewalt.
quelle: edi
«Häusliche Gewalt kennt kein Geschlecht» Johnny Depps Anwältin im Interview
Video: watson
