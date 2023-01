US-Militär tötet IS-Anführer in Somalia

Bilal Al-Sudani soll eine Schlüsselfigur für das globale IS-Netzwerk gewesen sein. Nun haben US-Soldaten ihn und zehn weitere Extremisten getötet.

Ein Artikel von

In Somalia haben US-Streitkräfte eine der mutmasslich zentralen Figuren der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Afrika, Bilal Al-Sudani, getötet. Bei dem Einsatz im Norden des Landes seien etwa zehn weitere Extremisten getötet worden, teilte das Weisse Haus am Donnerstag mit. Al-Sudani sei ein «Schlüsselakteur und Vermittler für das globale Netzwerk» des IS gewesen.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zufolge hatte al-Sudani eine entscheidende Rolle bei der Förderung der verschiedenen IS-Ableger auf dem afrikanischen Kontinent. Zudem sei er in Afghanistan aktiv gewesen. Zuvor habe er der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab angehört. Die US-Regierung gab keine konkreten Details zur Art des Einsatzes bekannt.

US-amerikanische Soldaten oder Zivilisten seien bei der Operation nicht getötet oder schwer verwundet worden, hiess es. Eigentlich sei das Ziel gewesen, al-Sudani gefangen zu nehmen. Dies sei aber schliesslich auch wegen der «Reaktion der feindlichen Kräfte» nicht möglich gewesen. Der Einsatz selbst sei im Vorfeld von den US-Streitkräften ausgiebig geprobt worden.

Die USA gehören zur 2021 gegründeten Afrika-Fokusgruppe. Bild: keystone

Bereits seit 2012 hatten die USA al-Sudani aufgrund seiner terroristischen Aktivitäten auf dem Radar. Aus dem Weissen Haus hiess es, er habe damals noch für die ebenfalls in Somalia tätige Terrormiliz Al-Shabaab Kämpfer angeworben. Im vergangenen Jahr brachten ihn die Behörden in Verbindung mit einem südafrikanischen IS-Anhänger, mit dem er gemeinsam die Anwerbung von Kämpfern organisiert und die Ausbildung in IS-Terrorcamps finanziert habe. Über das Alter oder die Nationalität al-Sudanis war zunächst nichts bekannt.

Nachdem der sogenannte Islamische Staat sein Einflussgebiet im Mittleren Osten zu einem grossen Teil verloren hat, wendet sich die Terrorgruppe nach Erkenntnissen der Denkfabrik ICCT vermehrt dem afrikanischen Kontinent zu. Demnach hat der IS vergangenes Jahr mehr als die Hälfte seiner Operationen in Afrika gemacht. In Nigeria sei es in der ersten Jahreshälfte zu mehr IS-Anschlägen gekommen als im Irak. Neben Somalia und Nigeria bekennen sich auch im Kongo, Mosambik und mehreren Ländern in der Sahel-Zone bewaffnete Gruppen zum IS.

Die USA sind Teil der 2021 gegründeten Afrika-Fokusgruppe der internationalen Allianz gegen den IS. Darüber hinaus unterstützen die USA Somalia im Kampf gegen Islamisten unter anderem mit Drohnen. Vor knapp einem Jahr tötete das US-Militär den damaligen IS-Anführer Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraschi in Syrien.

Verwendete Quellen:

Nachrichtenagentur dpa

(t-online)