Schüsse in US-Kirche – mehrere Opfer und Feuer ausgebrochen

Schüsse und Feuer in US-Kirche – Trump spricht von Angriff auf Christen

Bei Schüssen in einer Kirche in den USA ist ein Opfer gestorben. Neun weitere wurden verletzt, wie die Polizei auf einer Pressekonferenz über den Vorfall in der Kleinstadt Grand Blanc im US-Bundesstaat Michigan mitteilte. Auch der Tatverdächtige, ein 40-jähriger Mann, ist demnach tot.

Der Vorfall soll sich während eines Gottesdienstes ereignet haben, als sich Hunderte Menschen in der Kirche befanden. Dabei gab es auch einen Brand, die Polizei geht davon aus, dass der Tatverdächtige diesen vorsätzlich gelegt habe. Das Feuer soll den Angaben zufolge inzwischen gelöscht sein.

Nach vorherigen Angaben des zuständigen Sheriffs stand die gesamte Kirche in Flammen. Die Polizei geht davon aus, weitere Opfer zu finden, sobald sie die Kirche durchsuchen kann.

Trump geht von gezieltem Angriff auf Christen aus

US-Präsident Donald Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social: «Der Verdächtige ist tot, aber es gibt noch viel zu klären. Es scheint sich um einen weiteren gezielten Angriff auf Christen in den Vereinigten Staaten von Amerika zu handeln.» Er nannte aber keine Details und legte zunächst keine Belege dafür vor. Trump schrieb weiter: «DIESE EPIDEMIE DER GEWALT IN UNSEREM LAND MUSS SOFORT BEENDET WERDEN!»

(sda/dpa)