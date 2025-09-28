klar13°
DE | FR
burger
International
USA

Schüsse in US-Kirche – mehrere Opfer und Feuer ausgebrochen

In this image taken from video released by Julie J, @Malkowski6April, Massive flames and smoke rise from The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc, about 50 miles north of Detroit ...
Die Kirche im US-Bundesstaat Michigan stehe nach den Schüssen in Flammen.Bild: keystone

Schüsse und Feuer in US-Kirche – Trump spricht von Angriff auf Christen

28.09.2025, 19:2628.09.2025, 19:47

Bei Schüssen in einer Kirche in den USA ist ein Opfer gestorben. Neun weitere wurden verletzt, wie die Polizei auf einer Pressekonferenz über den Vorfall in der Kleinstadt Grand Blanc im US-Bundesstaat Michigan mitteilte. Auch der Tatverdächtige, ein 40-jähriger Mann, ist demnach tot.

Der Vorfall soll sich während eines Gottesdienstes ereignet haben, als sich Hunderte Menschen in der Kirche befanden. Dabei gab es auch einen Brand, die Polizei geht davon aus, dass der Tatverdächtige diesen vorsätzlich gelegt habe. Das Feuer soll den Angaben zufolge inzwischen gelöscht sein.

Nach vorherigen Angaben des zuständigen Sheriffs stand die gesamte Kirche in Flammen. Die Polizei geht davon aus, weitere Opfer zu finden, sobald sie die Kirche durchsuchen kann.

Trump geht von gezieltem Angriff auf Christen aus

US-Präsident Donald Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social: «Der Verdächtige ist tot, aber es gibt noch viel zu klären. Es scheint sich um einen weiteren gezielten Angriff auf Christen in den Vereinigten Staaten von Amerika zu handeln.» Er nannte aber keine Details und legte zunächst keine Belege dafür vor. Trump schrieb weiter: «DIESE EPIDEMIE DER GEWALT IN UNSEREM LAND MUSS SOFORT BEENDET WERDEN!»

(sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Die Ukraine trifft Russland an der schmerzhaftesten Stelle
2
Sexuelle Belästigung am Oktoberfest: Dieser Vorfall sorgt im Netz für Aufruhr
3
Das sind die (un)attraktivsten Gemeinden der Schweiz
4
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
5
Trump droht Gastgeber-Städten der WM 2026: «Das werden wir nicht zulassen»
Meistkommentiert
1
Geisel-Familien kritisieren Netanjahu nach UN-Rede
2
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
3
Donald Trump kündigt 100-Prozent-Zölle auf Pharmaprodukte an – das Wichtigste in 7 Punkten
4
«Arena» nach Prämienschock: Von Rabatten und Abnehmspritzen
5
Bundesrat legt zwei Varianten zur Besteuerung von E-Autos vor – so sehen sie aus
Meistgeteilt
1
Kiew: massive russische Luftangriffe ++ Spionageverdacht wegen Drohnen über Deutschland
2
Trumps Familie hat ihr Vermögen seit der Wahl offenbar verdoppelt
3
Gerüchte über Wegzug der UBS lassen den Bundesrat kalt
4
«Das wird Probleme geben»: Blatten VS schwimmt im Spendengeld
5
Bencic steht in Peking im Achtelfinal +++ FCSG-Frauen punkten bei GC
Trumps Familie hat ihr Vermögen seit der Wahl offenbar verdoppelt
Voriges Jahr um diese Zeit musste Donald Trump noch damit rechnen, seinen Lebensabend im Gefängnis zu verbringen. Nun räumt er ab – und seine Familie gleich mit.
Die Familie von Donald Trump profitiert finanziell massiv von dessen Präsidentschaft. Seit der Wahl Trumps im November hat sich das Vermögen der Familie auf schätzungsweise zehn Milliarden US-Dollar verdoppelt, wie das Wirtschaftsmagazin «Forbes» berichtet. Besonders profitabel sind demnach die Aktivitäten der Trumps im Bereich Kryptowährungen.
Zur Story