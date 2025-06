Trump will Militärstützpunkte umbenennen – nach Südstaatengenerälen

Trump kündigte bei einer Rede auf dem Stützpunkt Fort Bragg in North Carolina an, die Namen Fort Pickett, Fort Hood, Fort Gordon, Fort Rucker, Fort Polk, Fort A.P. Hill und auch Fort Robert E. Lee würden wiederhergestellt. Fort Bragg selbst war 2023 in Fort Liberty umbenannt worden – als Teil eines grösseren Prozesses, der die Ehrung von Generälen der Südstaatenarmee beenden sollte.

Chinesische Flugzeugträger zum ersten Mal im Pazifik gesichtet

China will wohl seine militärische Präsenz vor der Küste Japans ausbauen. Die USA und Japan sind sich einig, was das bedeutet.

Japan hat erstmals die Sichtung von zwei chinesischen Flugzeugträgern im Pazifik gemeldet. Die beiden Schiffe seien in Begleitung anderer Kriegsschiffe innerhalb der Ausschliesslichen Wirtschaftszone (AWZ) Japans gesichtet worden, erklärte am Dienstag das Verteidigungsministerium in Tokio. «Wir glauben, die chinesische Armee will ihre operativen Fähigkeiten in weit entfernten Gebieten verbessern», sagte ein Sprecher des Ministeriums der Nachrichtenagentur AFP.