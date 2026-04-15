Trump postet ein Bild mit Jesus — schon wieder

«Die wahnsinnige, radikale Linke dürfte das nicht mögen, aber ich finde das recht nett», schrieb der US-Präsident und postete dieses Bild. Bild: truth social

Trump postet Jesusbild — schon wieder

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Nach der massiven Kritik an Donald Trump für seine Darstellung als Jesus in den sozialen Medien hat der US-Präsident nachgelegt. Auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichte er ein von einem anderen Internet-Nutzer generiertes Bild, das ihn diesmal Seite an Seite mit Jesus Christus zeigt, der ihn umarmt. «Die wahnsinnige, radikale Linke dürfte das nicht mögen, aber ich finde das recht nett», schrieb Trump.

In weiteren, in kurzem Abstand nacheinander veröffentlichten Posts schrieb er, Chinas Präsident Xi Jinping werde sich bei ihm mit einer Umarmung für die Öffnung der Strasse von Hormus bedanken, und teilte einen kritischen Artikel über die Verteidigungspolitik des britischen Premierministers Keir Starmer.

Der Truth-Social-Post des US-Präsidenten. Bild: truth social

Trumps Mix: Jesus, Xi, Obama, Starmer, Geheimdienste

Ausserdem ärgerte er sich darüber, dass der frühere US-Präsident Barack Obama auf Titelseiten von Zeitschriften mit Heiligenschein dargestellt worden sei, ohne dass es eine Welle der Empörung gegeben habe. Abgerundet wurde der Reigen der Posts von einer länglichen Ausführung über die anstehende Verlängerung eines Gesetzes zu den Befugnissen der Geheimdienste im US-Repräsentantenhaus.

Zuletzt hatte es harsche Kritik an Trump für sein Selbstbildnis als Jesus gegeben. Am Sonntagabend war auf Trumps Profil auf der Plattform Truth Social ein Bild veröffentlicht worden, das ihn als Jesus zeigt – kurz nach einem Disput mit Papst Leo XIV. Darauf war der US-Präsident zu sehen, wie er einem liegenden Mann die Hand auflegt. Um Trump herum blicken unter anderem ein Soldat und eine Krankenschwester zu ihm auf. Auch die US-Flagge, die Freiheitsstatue und ein Adler als Wappentier der Vereinigten Staaten sind zu sehen. Mittlerweile ist der entsprechende Beitrag samt Bild gelöscht. Trump erklärte später, seiner Meinung nach sei er in dem Bild als «Arzt» zu sehen gewesen. (sda/dpa)