wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
International
USA

Trump postet ein Bild mit Jesus — schon wieder

«Die wahnsinnige, radikale Linke dürfte das nicht mögen, aber ich finde das recht nett», schrieb der US-Präsident und postete dieses Bild.
«Die wahnsinnige, radikale Linke dürfte das nicht mögen, aber ich finde das recht nett», schrieb der US-Präsident und postete dieses Bild.Bild: truth social

Trump postet Jesusbild — schon wieder

15.04.2026, 18:2415.04.2026, 18:40

Nach der massiven Kritik an Donald Trump für seine Darstellung als Jesus in den sozialen Medien hat der US-Präsident nachgelegt. Auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichte er ein von einem anderen Internet-Nutzer generiertes Bild, das ihn diesmal Seite an Seite mit Jesus Christus zeigt, der ihn umarmt. «Die wahnsinnige, radikale Linke dürfte das nicht mögen, aber ich finde das recht nett», schrieb Trump.

In weiteren, in kurzem Abstand nacheinander veröffentlichten Posts schrieb er, Chinas Präsident Xi Jinping werde sich bei ihm mit einer Umarmung für die Öffnung der Strasse von Hormus bedanken, und teilte einen kritischen Artikel über die Verteidigungspolitik des britischen Premierministers Keir Starmer.

Der Truth-Social-Post des US-Präsidenten.
Der Truth-Social-Post des US-Präsidenten.Bild: truth social

Trumps Mix: Jesus, Xi, Obama, Starmer, Geheimdienste

Ausserdem ärgerte er sich darüber, dass der frühere US-Präsident Barack Obama auf Titelseiten von Zeitschriften mit Heiligenschein dargestellt worden sei, ohne dass es eine Welle der Empörung gegeben habe. Abgerundet wurde der Reigen der Posts von einer länglichen Ausführung über die anstehende Verlängerung eines Gesetzes zu den Befugnissen der Geheimdienste im US-Repräsentantenhaus.

Zuletzt hatte es harsche Kritik an Trump für sein Selbstbildnis als Jesus gegeben. Am Sonntagabend war auf Trumps Profil auf der Plattform Truth Social ein Bild veröffentlicht worden, das ihn als Jesus zeigt – kurz nach einem Disput mit Papst Leo XIV. Darauf war der US-Präsident zu sehen, wie er einem liegenden Mann die Hand auflegt. Um Trump herum blicken unter anderem ein Soldat und eine Krankenschwester zu ihm auf. Auch die US-Flagge, die Freiheitsstatue und ein Adler als Wappentier der Vereinigten Staaten sind zu sehen. Mittlerweile ist der entsprechende Beitrag samt Bild gelöscht. Trump erklärte später, seiner Meinung nach sei er in dem Bild als «Arzt» zu sehen gewesen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
18 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
_Momo_
15.04.2026 18:38registriert August 2025
Das ist der mächtigste Mensch der Welt, ich fass das einfach nicht 🙄 …
561
Melden
Zum Kommentar
avatar
stevensplace
15.04.2026 18:50registriert März 2020
Dieser Typ ist derart hochgradig krank, dass es nicht mehr zu fassen ist und es wird jeden Tag schlimmer.

Wie lange wollen die da drüben noch zuwarten, bis sie diesen Präsidenten aus dem Verkehr ziehen.

Es, fühlt sich an, wie wenn einer mit 2,5 Promille im Blut, Vollgas in einer gepanzerten Limousine, mit 100 km/h durch die Innenstadt rast, ohne das er gebremst werden kann.
401
Melden
Zum Kommentar
avatar
Wusu
15.04.2026 18:49registriert Juli 2022
Wenn Macht einen völlig enthemmt, dann ist sowas völlig normal..🤦🏼‍♀️
351
Melden
Zum Kommentar
18
Nach Sieg: Magyar will staatliche Nachrichtensendungen stoppen
Nach seinem Sieg bei Ungarns Parlamentswahl hat Oppositionschef Peter Magyar die vorläufige Einstellung der Nachrichtensendungen staatlicher Radio- und Fernsehanstalten angekündigt.
Zur Story