Yverdon schafft den Aufstieg in die Super League der Frauen. Die Waadtländerinnen belegen nach den sechs Spieltagen der Auf-/Abstiegsrunde den 2. Platz hinter Luzern, das den Klassenerhalt sicher schaffte. Als Absteiger steht der FC Thun fest. (abu/sda)
Sport-News
Kriens-Luzern feiert ersten Meistertitel +++ Thuns Frauen steigen ab
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Yverdon steigt auf Kosten von Thun auf
Kriens-Luzern krönt sich erstmals zum Meister
Der HC Kriens-Luzern ist zum ersten Mal in seiner Klubgeschichte Schweizer Meister. Die Innerschweizer nutzen ihren ersten Matchball und landen in Schaffhausen mit 39:33 den entscheidenden dritten Sieg in der Best-of-5-Finalserie gegen die Kadetten.
In der Qualifikation noch hinter den Kadetten gelandet, zeigte der HC Kriens-Luzern in der entscheidenden Phase der Meisterschaft einen wahren Steigerungslauf. In der Finalserie gegen den Meister der letzten vier Jahre liessen die Innerschweizer, die künftig von Nationaltrainer Andy Schmid in einem Doppelmandat trainiert werden, nichts anbrennen - anders als noch 2023 und 2024, als im Final die Kadetten das bessere Ende für sich behielten. (abu/sda)
In der Qualifikation noch hinter den Kadetten gelandet, zeigte der HC Kriens-Luzern in der entscheidenden Phase der Meisterschaft einen wahren Steigerungslauf. In der Finalserie gegen den Meister der letzten vier Jahre liessen die Innerschweizer, die künftig von Nationaltrainer Andy Schmid in einem Doppelmandat trainiert werden, nichts anbrennen - anders als noch 2023 und 2024, als im Final die Kadetten das bessere Ende für sich behielten. (abu/sda)
Kanada mit Davies, David und dem Ex-Basler Millar
Der Schweizer WM-Gegner Kanada gibt im Rahmen eines Trainingslagers in Charlotte, North Carolina, sein Kader für das Heimturnier bekannt. Die Hälfte der 26 aufgebotenen Spieler war bereits vor vier Jahren an der WM in Katar dabei.
Die bekanntesten Namen im Aufgebot von Nationaltrainer Jesse March sind Aussenverteidiger Alphonso Davies von Bayern München und Stürmer Jonathan David von Juventus Turin. Ebenfalls im Kader ist der ehemalige Basler Liam Millar von Premier-League-Aufsteiger Hull City. Das Trio gehörte schon vor vier Jahren in Katar zum kanadischen WM-Aufgebot.
Der als Captain vorgesehene Davies kuriert derzeit eine Oberschenkelverletzung aus und wird voraussichtlich am Montag zum Team des Co-Gastgebers stossen. (car/sda)
Die bekanntesten Namen im Aufgebot von Nationaltrainer Jesse March sind Aussenverteidiger Alphonso Davies von Bayern München und Stürmer Jonathan David von Juventus Turin. Ebenfalls im Kader ist der ehemalige Basler Liam Millar von Premier-League-Aufsteiger Hull City. Das Trio gehörte schon vor vier Jahren in Katar zum kanadischen WM-Aufgebot.
Der als Captain vorgesehene Davies kuriert derzeit eine Oberschenkelverletzung aus und wird voraussichtlich am Montag zum Team des Co-Gastgebers stossen. (car/sda)
Jasmin Liechti mit zweitem Profisieg
Die Schweizer Radrennfahrerin Jasmin Liechti gewann die 2. Etappe der Bretagne Ladies Tour. Die 23-jährige Bernerin nahm den anderen Fahrerinnen im 24,7 km langen Einzelzeitfahren rund um Plomodiern 27 Sekunden und mehr ab. Für Liechti, die durch ihren Triumph auch die Führung in der Gesamtwertung übernahm, war es der zweite Sieg bei den Profis. Ihre Premiere feierte sie vor etwas mehr als einem Monat beim Eintagesrennen Gran Premio Della Liberazione Donne. (car/sda)
Vingegaard eine Klasse für sich
Jonas Vingegaard dominiert die 109. Ausgabe des Giro d'Italia nach Belieben. Der Däne gewinnt die 20. Etappe solo und steht vor dem Gesamtsieg.
Vingegaard schloss auf dem 200 km langen Teilstück von Gemona del Friuli nach Piancavallo im Schlussanstieg der Kategorie 1 zu einer Ausreissergruppe auf und liess diese sogleich stehen.
Zum Abschluss der 109. Ausgabe der Italien-Rundfahrt folgt am Sonntag ein auf die Sprinter zugeschnittener Rundkurs um Rom. (car/sda)
Vingegaard schloss auf dem 200 km langen Teilstück von Gemona del Friuli nach Piancavallo im Schlussanstieg der Kategorie 1 zu einer Ausreissergruppe auf und liess diese sogleich stehen.
Zum Abschluss der 109. Ausgabe der Italien-Rundfahrt folgt am Sonntag ein auf die Sprinter zugeschnittener Rundkurs um Rom. (car/sda)
Raul Fernandez mit erstem Sprint-Sieg
Raul Fernandez gewinnt den Sprint beim Grand Prix von Italien in Mugello. Der Spanier, der von Startplatz 2 ins Rennen ging, sichert sich den ersten Sprint-Sieg seiner Karriere vor Landsmann Jorge Martin.
Der Lokalmatador Fabio Di Giannantonio komplettierte als Dritter das Podest. Marco Bezzecchi, der aktuell Führende der Weltmeisterschaft, musste sich mit dem vierten Platz begnügen, nachdem er von der Pole-Position aus gestartet war. (abu/sda)
Der Lokalmatador Fabio Di Giannantonio komplettierte als Dritter das Podest. Marco Bezzecchi, der aktuell Führende der Weltmeisterschaft, musste sich mit dem vierten Platz begnügen, nachdem er von der Pole-Position aus gestartet war. (abu/sda)
Ehammer mit Schweizer Weitsprung-Rekord auf 8,51 m
Simon Ehammer verbessert beim Mehrkampf-Meeting in Götzis den Schweizer Rekord im Weitsprung auf 8,51 m. Damit fliegt er um 6 cm weiter als im Jahr 2022. Der Appenzeller profitiert von einem leichten Rückwind von 1,0 m/s.
Ehammer, der im März den Hallen-Weltrekord im Siebenkampf geschafft hat, ist auch im Vorarlberg auf Rekordmission. Er will die Schweizer Bestmarke im Zehnkampf von 8575 Punkten verbessern. Nachdem ihm bereits der 100-m-Lauf (10,41) sehr gut gelang, ist der 26-Jährige klar auf Rekordkurs. (abu/sda)
Ehammer, der im März den Hallen-Weltrekord im Siebenkampf geschafft hat, ist auch im Vorarlberg auf Rekordmission. Er will die Schweizer Bestmarke im Zehnkampf von 8575 Punkten verbessern. Nachdem ihm bereits der 100-m-Lauf (10,41) sehr gut gelang, ist der 26-Jährige klar auf Rekordkurs. (abu/sda)
Zverev steht nach Nachtschicht in den Achtelfinals
Alexander Zverev hält dem Erwartungsdruck stand und erreicht als letzter verbliebener Favorit die Achtelfinals beim French Open.
Der 29-Jährige gewann sein Drittrunden-Spiel gegen den Franzosen Quentin Halys 6:4, 6:3, 5:7, 6:2 und steht zum neunten Mal in Serie in der Runde der besten 16. Zverevs Sieg stand erst nach Mitternacht nach einer Spieldauer von 3:07 Stunden fest.
Zverev ist nun der heisseste Anwärter auf den Triumph in diesem Jahr in Roland Garros, nachdem am Freitag auch Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic ausgeschieden war. Tags zuvor hatte sich der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner aus Italien nach einem körperlichen Einbruch in der zweiten Runde verabschiedet. Der spanische Vorjahressieger Carlos Alcaraz ist wegen einer Verletzung erst gar nicht am Start. (hah/sda/dpa)
Der 29-Jährige gewann sein Drittrunden-Spiel gegen den Franzosen Quentin Halys 6:4, 6:3, 5:7, 6:2 und steht zum neunten Mal in Serie in der Runde der besten 16. Zverevs Sieg stand erst nach Mitternacht nach einer Spieldauer von 3:07 Stunden fest.
Zverev ist nun der heisseste Anwärter auf den Triumph in diesem Jahr in Roland Garros, nachdem am Freitag auch Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic ausgeschieden war. Tags zuvor hatte sich der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner aus Italien nach einem körperlichen Einbruch in der zweiten Runde verabschiedet. Der spanische Vorjahressieger Carlos Alcaraz ist wegen einer Verletzung erst gar nicht am Start. (hah/sda/dpa)
Kriens-Luzern kann ersten Meistertitel perfekt machen
Die Handballer von Kriens-Luzern haben am Samstag die Chance, den ersten Meistertitel in der 60-jährigen Klubgeschichte perfekt zu machen. Die Zentralschweizer gewannen in der Best-of-5-Finalserie gegen den Titelverteidiger und Qualifikationssieger Kadetten Schaffhausen die ersten beiden Partien 37:33 respektive 41:36. Damit bauten sie ihre Siegesserie auf 17 Spiele aus. Das dritte Finalspiel in Schaffhausen beginnt um 18.00 Uhr. (dsc/sda)
Ehammer liebäugelt mit Schweizer Rekord
Simon Ehammer und Annik Kälin wollen ab Samstag beim Mehrkampf-Meeting in Götzis vorne mitmischen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Appenzeller. Der 26-Jährige stellte vor einem Jahr im Vorarlberg mit 8575 Punkten einen Schweizer Rekord im Zehnkampf auf und erhält bei günstigen Wetterbedingungen die Chance auf eine weitere Steigerung.
Annik Kälin bestreitet ihren ersten Siebenkampf seit zwölf Monaten. Für die Olympia-Vierte von Paris steht nach längerer Mehrkampf-Pause vor allem eine erste Standortbestimmung im Hinblick auf die EM in Birmingham im Vordergrund. (dsc/sda)
Annik Kälin bestreitet ihren ersten Siebenkampf seit zwölf Monaten. Für die Olympia-Vierte von Paris steht nach längerer Mehrkampf-Pause vor allem eine erste Standortbestimmung im Hinblick auf die EM in Birmingham im Vordergrund. (dsc/sda)
Hurricanes machen Stanley-Cup-Final gegen Vegas perfekt
Die Carolina Hurricanes stehen nach einem überzeugenden Heimsieg gegen die Montreal Canadiens im Playoff-Final der NHL. Im Kampf um den Stanley Cup trifft die Mannschaft auf die Vegas Golden Knights.
Gegen die Canadiens machten die Hurricanes durch einen 6:1-Heimsieg die Chance auf die NHL-Meisterschaft perfekt. Schon im ersten Drittel lagen die Gastgeber 3:0 vorne, die Canadiens kamen nie wirklich ins Spiel. Die Hurricanes entschieden die Best-of-7-Serie mit 4:1 Siegen für sich. Für Carolina ist es die erste Teilnahme an der Final-Serie um den Stanley Cup seit dem Triumph vor 20 Jahren.
Der Playoff-Final gegen die Vegas Golden Knights beginnt in der Nacht zum Mittwoch Schweizer Zeit mit einem Heimspiel für die Hurricanes. Frühestens zwei Tage vor dem Auftakt der Fussball-WM fällt dann die Entscheidung in einem Heimspiel am 9. Juni für Las Vegas. Geht die Serie bis in ein siebtes Duell, steht der Stanley-Cup-Sieger am 17. Juni fest.
Schmid erfüllt Kriterien als Stanley-Cup-Sieger
Bei den Vegas Golden Knights hat der Emmentaler Goalie Akira Schmid (Bild) abseits des Scheinwerferlichts die Chance, nach David Aebischer, Martin Gerber und Mark Streit als vierter Schweizer den Stanley Cup zu gewinnen.
Schmid steht zwar während der Playoffs nicht mehr im Aufgebot, aber er erfüllt die Kriterien für einen Stanley-Cup-Sieger gleichwohl. Ein Spieler oder Torhüter muss mindestens die Hälfte der Partien in der Regular Season, also 41 Spiele, auf dem Matchblatt geführt gewesen sein. Der Schweizer erfüllt dieses Kriterium locker, wie das Portal «hockeyfans.ch» schreibt. Schmid war in 75 Spielen auf dem Matchblatt, davon kam er in 34 Spielen zum Einsatz, gewann davon 16 und erreichte eine Fangquote von 89,3 Prozent.
(dsc/sda/dpa)
Gegen die Canadiens machten die Hurricanes durch einen 6:1-Heimsieg die Chance auf die NHL-Meisterschaft perfekt. Schon im ersten Drittel lagen die Gastgeber 3:0 vorne, die Canadiens kamen nie wirklich ins Spiel. Die Hurricanes entschieden die Best-of-7-Serie mit 4:1 Siegen für sich. Für Carolina ist es die erste Teilnahme an der Final-Serie um den Stanley Cup seit dem Triumph vor 20 Jahren.
Der Playoff-Final gegen die Vegas Golden Knights beginnt in der Nacht zum Mittwoch Schweizer Zeit mit einem Heimspiel für die Hurricanes. Frühestens zwei Tage vor dem Auftakt der Fussball-WM fällt dann die Entscheidung in einem Heimspiel am 9. Juni für Las Vegas. Geht die Serie bis in ein siebtes Duell, steht der Stanley-Cup-Sieger am 17. Juni fest.
Schmid erfüllt Kriterien als Stanley-Cup-Sieger
Bei den Vegas Golden Knights hat der Emmentaler Goalie Akira Schmid (Bild) abseits des Scheinwerferlichts die Chance, nach David Aebischer, Martin Gerber und Mark Streit als vierter Schweizer den Stanley Cup zu gewinnen.
Schmid steht zwar während der Playoffs nicht mehr im Aufgebot, aber er erfüllt die Kriterien für einen Stanley-Cup-Sieger gleichwohl. Ein Spieler oder Torhüter muss mindestens die Hälfte der Partien in der Regular Season, also 41 Spiele, auf dem Matchblatt geführt gewesen sein. Der Schweizer erfüllt dieses Kriterium locker, wie das Portal «hockeyfans.ch» schreibt. Schmid war in 75 Spielen auf dem Matchblatt, davon kam er in 34 Spielen zum Einsatz, gewann davon 16 und erreichte eine Fangquote von 89,3 Prozent.
(dsc/sda/dpa)
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