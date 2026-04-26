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Schüsse an Trump-Dinner: Die Anteilnahme ist gross

File - Democratic mayoral candidate Zohran Mamdani participates in a District Council 37 New York City mayoral forum, Feb. 26, 2025, in New York. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File)
Der Bürgermeister von New York Zohran Mamdani.Bild: AP

Schüsse an Trump-Dinner: Die Anteilnahme ist gross

26.04.2026, 11:2126.04.2026, 11:23
Charlotta Siemer / t-online
Ein Artikel von
t-online

Nach den Schüssen bei dem Dinner der Korrespondenten des Weissen Hauses mit US-Präsident Donald Trump und weiteren Regierungsmitgliedern melden sich zahlreiche Politikerinnen und Politiker in den sozialen Medien zu Wort – internationale Staats- und Regierungschefs und auch US-Republikaner und -Demokraten verurteilen die Gewalt.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte auf X, dass seine Frau Sara und er schockiert seien «über das versuchte Attentat auf Präsident Donald Trump.» «Wir senden unsere Wünsche für eine vollständige und schnelle Genesung an den verletzten Polizeibeamten und grüssen den US Secret Service für ihr schnelles und entschlossenes Handeln.»

Schusswechsel bei Trumps Mediendinner – was wir wissen

Die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses und Demokratin, Nancy Pelosi, dankte auf X «den tapferen Männern und Frauen des United States Secret Service und der örtlichen Strafverfolgungsbehörde für ihr schnelles Handeln». Es sei eine grosse Erleichterung, dass der Präsident, die First Lady und alle Anwesenden beim Dinner in Sicherheit sind. «Als jemand, dessen Familie unter politischer Gewalt gelitten hat, sind meine Gebete beim verletzten Beamten und all jenen, die vom Trauma dieser schrecklichen Vorfälle betroffen sind.» Pelosi und ihr Ehemann wurden Ende 2022 in ihrem gemeinsamen Haus in San Francisco angegriffen.

Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani verurteilte die Schüsse und sprach in einem Beitrag bei X von «Politischer Gewalt». Diese sei «absolut inakzeptabel», so der Demokrat. Er sei froh, dass der Präsident und die Gäste des Dinners in Sicherheit sind.

Der republikanische Senator Lindsey Graham teilte auf X mit, er sei «sehr dankbar gegenüber Gott, dass Präsident Trump und die First Lady, Vizepräsident Vance und die Second Lady wohlauf sind, ebenso wie alle anderen, die am Dinner teilgenommen haben.» Er forderte das amerikanische Volk auf, «für ruhigere Gewässer zu beten und zu versuchen, Teil der Lösung zu sein, nicht des Problems».

Nach Schusswechsel bei Dinner mit Trump: Das ist über den Angreifer bekannt

Auch die Staatschefs von Venezuela und Mexiko verurteilten den Vorfall. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum zeigte sich erleichtert darüber, dass Donald und Melania Trump in Sicherheit sind, und fügte in ihrem Beitrag bei X an: «Gewalt darf niemals ein Weg sein.»

Auch Venezuelas amtierende Präsidentin Delcy Rodríguez verurteilte «den Angriff auf Präsident Trump und seine Frau Melania Trump auf das Schärfste». Gewalt sei niemals eine Lösung für jene, die die Werte des Friedens hochhalten. Ob der Attentäter auf Trump abzielte, ist bisher noch unklar. Neben ihm befanden sich auch einige weitere Regierungsmitglieder und Pressevertreter im Raum. (t-online/val)

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