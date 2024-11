Nick Fuentes provoziert seit Jahren mit rechtsextremen Aussagen. Bild: tiktok

«Your Body, my Choice»: Nick Fuentes provoziert mit Sexismus – und bekommt Zuspruch

Nach dem Sieg von Donald Trump hat die rechtsextreme Bubble in Amerika nochmals Aufschwung bekommen. An vorderster Front mit frauenfeindlichen Aussagen: Skandal-Aktivist Nick Fuentes.

Sabeth Vela Folge mir

Mehr «International»

Für die Republikaner waren die Wahlen in den USA ein grosser Erfolg. Donald Trumps Sieg hat aber vor allem auch den rechtsextremen Anhängern des 78-Jährigen Mut gemacht. Online provozieren sie mit frauenfeindlichen Parolen – und das Ganze ist längst kein Spass mehr.

Ganz vorne mit dabei ist der White-Supremacy-Anhänger Nick Fuentes. So geht gerade ein Clip des 26-Jährigen viral, in dem er den feministischen Spruch «My Body, My Choice» («Mein Körper, meine Entscheidung») umdreht und feixend meint: «Your Body, my Choice», also «Euer Körper, meine Entscheidung». Im Video sagt er zudem, dass «die Männer wieder gewonnen haben» und es «nie eine weibliche Präsidentin» geben werde.

«Sex mit Frauen ist schwul»

Nick Fuentes ist bekannt für seine rassistischen und antisemitischen Aussagen. So lobte er laut «Texas Tribune» häufig Adolf Hitler und stellte immer wieder infrage, ob der Holocaust tatsächlich stattgefunden hat. Ganz öffentlich verachtet er Frauen und meinte:

«Sex mit Frauen ist schwul.» cashmere magazine

Weiter träumte er öffentlich davon, eine 16-Jährige zu heiraten, rühmte Putin für den Kriegsbeginn in der Ukraine und sympathisierte mit den Taliban. Immer wieder äusserte er lautstark seine Verachtung für Muslime und die LGBTQ+-Gemeinschaft. Dazu sagte der 26-Jährige mexikanischer Abstammung im letzten Jahr:

«Alles, was ich will, ist Rache an meinen Feinden und einen totalen arischen Sieg.»

Trotz all diesen Aussagen ist Fuentes kein einflussloser Wutbürger. So hat er auf X über 400'000 Followerinnen und Follower und traf sich 2022 mit Donald Trump und Kanye West zu einem Abendessen, was laut NBC News bereits damals für harte Kritik für den ehemaligen Präsidenten sorgte. Seither überzieht Nick Fuentes seine extremsten Ansichten oft mit Humor und Satire. Dabei spricht man von «Irony Poisoning». Es ermöglicht Creators, extreme Aussagen zu machen und dann zu behaupten, sie hätten Witze gemacht.

Dass das ganze jedoch nicht nur ein Witz ist, zeigt das Video einer TikTokerin, die erzählt, dass ein Mann mit MAGA-Kappe auf sie zugekommen sei und ihr gesagt haben soll: «Your Body, my choice.»

Auf X giesst Fuentes seit dem viralen Clip noch mehr Öl ins Feuer. Er postet Memes und schreibt immer wieder dazu: «Your Body. My Choice. Forever.» Auf X wie auch in den Kommentaren zu einigen der TikTok-Videos bekommt Fuentes von seiner Followerschaft Zuspruch. «Er hat recht» oder «endlich sagt es jemand», liest man etwa.

Nick Fuentes mit einer «Make America Great Again»-Kappe. Bild: keystone

«Deine Eier, mein Knie»

Auf die Provokationen des Amerikaners folgte jedoch auch eine Welle des Widerstandes. «Wenn mein Körper eure Entscheidung ist, dann ist dein Körper auch meine. Deine Eier, mein Knie», schreiben etwa User auf TikTok, während ein weiterer meint: «Ihr outet euch alle als Vergewaltiger, ihr wisst, dass man das anzeigen kann?»