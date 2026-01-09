wechselnd bewölkt, Regen
US-Präsident Trump sagt geplanten zweiten Angriff auf Venezuela ab

09.01.2026, 11:1609.01.2026, 12:06

Die USA planen keinen zweiten Angriff auf Venezuela. Das schreibt Präsident auf seiner Plattform Truth Social. «Ich habe den zuvor erwarteten zweiten Angriff abgesagt, es sieht aus, als brauche es diesen nicht», so Trump.

epa12627555 US President Donald J Trump waves as he returns to the White House in Washington, DC, USA, 04 January 2026. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
US-Präsident Donald Trump will (vorerst) keinen zweiten Angriff auf Venezuela befehlen.Bild: keystone

Als Grund dafür nannte er die «gute Zusammenarbeit» zwischen den beiden Ländern. Dass das südamerikanische Land derzeit politische Gefangene freilasse, sehe er als Zeichen des Friedens, so Trump. Dies sei eine «sehr wichtige und schlaue Geste».

Trotz der vorübergehenden Entwarnung sieht der US-Präsident von einer weitgehenden Entspannung ab. So kündigte er an, alle Schiffe in Stellung zu lassen – «aus Sicherheitsgründen».

Mehr zum US-Angriff auf Venezuela:

Im Schatten der Nacht: Wie die «Nachtjäger» Nicolás Maduro festnahmen

Die USA hatten am 3. Januar einen Angriff auf Venezuela durchgeführt. Dabei wurden Präsident Nicolas Maduro sowie seine Ehefrau Cilia Flores entführt. Gemäss Angaben Venezuelas wurden beim Angriff rund 100 Sicherheitskräfte und Zivilisten getötet. (dab)

US-Angriff auf Venezuela
