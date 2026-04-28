bedeckt21°
DE | FR
burger
International
USA

Schüsse an Dinner: Trump nutzt Angriff für Bau von Ballsaal

Trump wirbt mit Dinner-Angriff für Bau von Ballsaal

28.04.2026, 14:4628.04.2026, 14:46

Die US-Regierung hat nach den Schüssen bei einer Abendveranstaltung mit Präsident Donald Trump einen neuen Anlauf für den umstrittenen Ballsaal im Weissen Haus gestartet.

Das Justizministerium beantragte am Montagabend (Ortszeit) bei einem Bundesrichter, den Baustopp für das rund 400 Millionen US-Dollar teure Projekt aufzuheben – in einem ungewöhnlich scharf formulierten Schriftsatz.

Gegnern Trump-Wahn vorgeworfen

Darin greifen die Regierungsjuristen die klagende Denkmalschutzorganisation direkt an, bezeichnen sie als «FAKE» (falsch) und werfen ihr ein «Trump Derangement Syndrome» (etwa Trump-Wahn-Syndrom) vor. Die Wortwahl erinnert – wie etwa die Zeitung «Washington Post» schreibt – an Beiträge auf Trumps Onlineplattform Truth Social.

Inhaltlich begründet die Regierung ihren Vorstoss mit dem Vorfall vom Wochenende. Am Samstag (Ortszeit) war ein bewaffneter Angreifer bei einem Gala-Dinner mit der Hauptstadtpresse durch eine Sicherheitsschleuse vorgedrungen und von Sicherheitskräften gestoppt worden. Dabei fielen Schüsse; ein Sicherheitsbeamter wurde verletzt. Dem Mann wird nach Behördenangaben ein Mordversuch an Trump zur Last gelegt.

Baustopp nach Abriss von Ostflügel

Seither nutzten der US-Präsident und etwa der geschäftsführende Justizminister Todd Blanche den Vorfall, um für das umstrittene Bauprojekt zu werben. Mit dem geplanten Ballsaal wäre ein solcher Angriff «niemals passiert», so die Argumentation.

Das Prestigeprojekt des Präsidenten steht seit Monaten juristisch unter Druck. Trump liess für den Bau den historischen Ostflügel des Weissen Hauses abreissen. Denkmalschützer klagten dagegen und warnen, der Neubau könne das bestehende Gebäude optisch dominieren. Daraufhin verhängte ein Richter einen vorläufigen Baustopp, während eine Berufungsinstanz den Fall prüft. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Genehmigung für Trumps Ballsaal-Projekt – Bau bleibt vorerst gebremst
Vance besser geschützt als Trump? 4 Behauptungen zum Dinner-Angriff im Faktencheck
Analyse
Trump profitiert nur kurzfristig vom Anschlag – wenn überhaupt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Gegen Trump: Weltweite No-Kings-Proteste
1 / 11
Gegen Trump: Weltweite No-Kings-Proteste

Unweit des Kapitols in Washington D.C. wurden die No-Kings-Proteste an einer Gebäudewand angekündigt.
quelle: keystone / julia demaree nikhinson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump wird bei Mediendinner nach Schüsse evakuiert
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Kann die Bitch nicht lesen?» Lisa Kudrow packt über Zeit am «Friends»-Set aus
Die US-amerikanische Schauspielerin Lisa Kudrow, bekannt als Phoebe Buffay aus der Erfolgsserie «Friends», sprach in einem Interview mit The Times offen über die dunklen Seiten am Set der weltberühmten Serie.
Zur Story