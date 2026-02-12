bedeckt, wenig Regen
Trumps Grenz-Zar kündigt an: ICE-Einsatz in Minnesota ist zu Ende

Trumps Grenz-Zar kündigt an: ICE-Einsatz in Minnesota wird beendet

12.02.2026, 15:4112.02.2026, 15:53

Die umstrittenen Razzien von Bundesbehörden gegen Migranten im US-Bundesstaat Minnesota sollen nach den Worten des Grenzschutz-Kommandeurs Tom Homan eingestellt werden. «Angesichts der Erfolge» habe US-Präsident Donald Trump seinem Vorschlag zugestimmt, die Einsätze zu beenden, sagte Homan auf einer Pressekonferenz.

FILE - White House border czar Tom Homan holds a news conference at the Bishop Whipple Federal building on Wednesday, February. 4, 2026 in Minneapolis. (AP Photo/Ryan Murphy, File) Tom Homan
Tom Homan, der Grenzschutzbeauftragte des Weissen Hauses.Bild: keystone

«Ich werde auch noch etwas länger in Minnesota bleiben, um den Truppenabzug zu überwachen und seinen Erfolg sicherzustellen», so Homan. Er sagt, Minnesota sei «weniger ein Zufluchtsstaat», seitdem die lokalen Behörden mit ICE zusammenarbeiten würden.

Der ICE-Einsatz sorgte international für Aufruhr, weil bei diesem zwei US-Bürger erschossen wurden. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...

Mehr aus den USA:
