Nebel
DE | FR
burger
International
USA

US-Schauspielerin Diane Ladd mit 89 Jahren gestorben

epa12501288 (FILE) - US actor Diane Ladd arrives for the 92nd annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Hollywood, California, USA, 09 February 2020 (reissued 03 November 2025). According ...
Diane Ladd wurde 89 Jahre alt.Bild: keystone

US-Schauspielerin Diane Ladd mit 89 Jahren gestorben

Die US-Schauspielerin Diane Ladd, die dreimal für einen Oscar nominiert war, ist tot.
04.11.2025, 03:1004.11.2025, 03:10

Ihre Tochter, Oscar-Preisträgerin Laura Dern, gab den Tod ihrer Mutter bekannt. Ihre «grossartige Heldin» sei heute in ihrem Haus im kalifornischen Ojai gestorben, schrieb Dern (58) in einer Mitteilung, die dem «Hollywood Reporter» und anderen US-Medien vorlag. Dern würdigte Ladd als «grossartigste Tochter, Mutter, Grossmutter, Schauspielerin, Künstlerin und einfühlsamen Geist». Ladd wurde 89 Jahre alt.

Ladd und Dern, die zusammen in dem Film «Die Lust der schönen Rose» (1991) auftraten, hatten sich damit beide eine Oscar-Nominierung verdient. Zuvor spielten sie auch in David Lynchs «Wild at Heart – Die Geschichte von Sailor und Lula» (1990) Seite an Seite. Auch für diese Nebenrolle hatte Ladd eine Oscar-Nominierung erhalten. Die erste Anwartschaft für Hollywoods höchsten Preis holte Ladd zu Beginn ihrer Filmkarriere mit einer Nebenrolle in dem Filmdrama «Alice lebt hier nicht mehr» (1974) unter der Regie von Martin Scorsese.

Laura Dern stammte aus der Ehe von Ladd mit dem Schauspieler Bruce Dern (89), die 1969 geschieden wurde. Im Jahr 2010 wurde die Dern-Familie mit drei Sternenplaketten auf Hollywoods Walk of Fame verewigt. Bruce Dern glänzte in Filmen wie «Der grosse Gatsby» (1974), «Coming Home – Sie kehren heim» (1978) und «Nebraska» (2013). Laura Dern holte mit ihrer Nebenrolle in dem Ehedrama «Marriage Story» (2020) einen Oscar. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
2
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
3
Die Halloween-Outfits der Stars – eines davon wird kontrovers diskutiert
4
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
5
Neuer Tiktok-Trend in Russland bringt Teenager ins Krankenhaus
Meistkommentiert
1
«Wieso will mir jeder sagen, wie lange ich mein Kind stillen soll?!»
2
Die schleichende Enteignung der Schweizer – Renditefirmen besitzen immer mehr Wohnraum
3
«Das ist Ausbeutung»: Nach watson-Umfrage werden Konsequenzen für Uber gefordert
4
Exklusive watson-Umfrage: So schlecht verdienen Zürichs Uber-Fahrer wirklich
5
MAGA entdeckt den Antisemitismus
Meistgeteilt
1
Roboter Neo könnte deinen Haushalt schmeissen – für 16'000 Franken
2
Selenskyj spricht Russen Erfolg in Pokrowsk ab ++ Tote bei russischen Angriffen in Ukraine
3
Trump: Ohne Zölle fährt US-Wirtschaft «zur Hölle» +++ Kein Krieg gegen Venezuela erwartet
4
Wawrinka gewinnt in Athen +++ Freuler fällt mit Schlüsselbeinfraktur aus
5
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
Geretteter Arbeiter nach Turmeinsturz in Rom stirbt im Krankenhaus
Ein nach dem Einsturz eines mittelalterlichen Turms mitten in der Altstadt von Rom geretteter Arbeiter ist italienischen Medienberichten zufolge im Krankenhaus gestorben.
Zuvor hatte der Präfekt von Rom, Lamberto Giannini, am Montagabend erklärt, dass der Mann sich in Lebensgefahr befinde und «nach einer langen Rettungsaktion» per Krankenwagen abtransportiert worden sei. Das Aussenministerium in Bukarest hatte mitgeteilt, dass es sich bei dem unter den Trümmern eingeschlossenen Mann um einen rumänischen Staatsbürger handle.
Zur Story