USA wollen international geächtete Landminen wieder weltweit einsetzen

Wer hat das Rad erfunden? Trump sorgt mit Aussage in Interview für Verwirrung

Bei einem CNBC-Interview am Rande des WEF sorgte US-Präsident Trump mit einer Aussage über die Erfindung des Rades in den USA für Verwirrung und Spott.

Donald Trump gestattete dem US-Sender CNBC am Rande des WEF ein längeres Interview. Der Sender schickte den Trump sehr freundlich gestimmten Joe Kernen, welcher dem US-Präsidenten relativ unkritisch begegnete.

An einem Punkt des Interviews kommt Kernen darauf zu sprechen, dass Tesla an der Börse mehr Wert ist als die beiden Autohersteller GM und Ford. Er fragt Trump in diesem Zusammenhang nach seinen Gedanken zu Elon Musk. Dieser antwortete: «Man muss ihm Anerkennung zollen. Ich habe kürzlich …