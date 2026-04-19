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Polizei: Acht Kinder bei Schusswaffenvorfall getötet

USA: Vater erschiesst acht Kinder

19.04.2026, 18:0019.04.2026, 18:21
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Bild: twitter

Bei einem Schusswaffenvorfall in Shreveport im US-Bundesstaat Louisiana sind am Sonntagmorgen (Ortszeit) nach Polizeiangaben acht Kinder getötet worden. Vorläufigen Erkenntnissen zufolge waren die Getöteten zwischen 18 Monaten und 14 Jahren alt, sagte Chris Bordelon von der örtlichen Polizeidienststelle. «Es handelt sich um einen sehr grossen Tatort, an dem mehrere verstorbene Kinder zu sehen sind», sagte er weiter.

Kurz nach 6.00 Uhr am Morgen war es Bordelon zufolge zu der häuslichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mann erwachsenen Alters geschossen habe. Dieser habe allein gehandelt und soll der Vater einiger der getöteten Kinder gewesen sein. Nebst den minderjährigen Opfern sei zwei erwachsenen Frauen in den Kopf geschossen worden, beide hätten überlebt. Weiter hätte sich ein Bube verletzt, als er von einem Dach gesprungen sei.

Der Tatverdächtige sei daraufhin geflüchtet und dann von der Polizei nach einer Verfolgungsjagd erschossen worden. Bordelon betonte, dass für die Öffentlichkeit keine Gefahr mehr bestehe.

Shreveport im Nordwesten Louisianas liegt nah an der Grenze zu Texas. Sie ist nach New Orleans und Baton Rouge gemessen an den Einwohnern die drittgrösste Stadt des Bundesstaates (cpf/sda/dpa)

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Simsalabimeon
19.04.2026 18:09registriert Oktober 2024
Himmeltraurig… nichts wird sich diesbezüglich jemals ändern.
Wenn Schusswaffen wichtiger sind als das Leben von Kindern. Ich werde das niemals verstehen
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