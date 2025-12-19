Vermisste nach 42 Jahren lebend gefunden

Eine Frau in den USA erfährt nach 42 Jahren, dass sie vermisst wurde. Die Polizei nahm die Mutter fest.

Thomas Wanhoff / t-online

Ein Artikel von

Sie verschwand als dreijähriges Kind im Bundesstaat Kentucky im April 1983. Ihr Vater suchte nach Michelle Marie Newton, auch mit einer bundesweiten Fahndungsliste. Doch erst jetzt wurde die mittlerweile 46 Jahre alte Frau gefunden. Sie lebt.

Mit diesem Kinderbild von Michelle Newton wurde nach ihr gesucht. Bild: National Center for Missing and Exploited Children

Wie US-Medien berichten, soll die Mutter das Mädchen damals entführt haben. Sie soll einen Umzug nach Georgia vorgetäuscht haben. Als der Vater dort ankam, waren Frau und Tochter verschwunden, berichtet unter anderem das People-Magazin.

42 Jahre später erschienen Polizeibeamte an der Tür der Vermissten. Sie berichtete dem lokalen Nachrichtensender WLKY von dem Besuch im November. «Du bist nicht, wer Du denkst, Du bist», sagten sie ihr, «Du bist eine Vermisste. Du bist Michelle Marie Newton.»

«Es war wie ein Engel»

Offenbar hatte ihre Mutter sie entführt und unter einem anderen Namen grossgezogen. Das Mädchen war sich nicht bewusst, dass sie als vermisst galt und ihr Vater Joe nach ihr suchte, berichtet «People». Sie hat nach ihrem Auffinden sofort Kontakt mit Joe Newton aufgenommen. «Ich würde diesen Moment gegen nichts eintauschen wollen», sagte der Vater gegenüber WLKY. «Es war, als würde ich sie zum ersten Mal nach ihrer Geburt sehen. Es war wie ein Engel.»

Ihre Mutter Debra wurde am 24. November festgenommen. Ihr wird Verstoss gegen das Sorgerecht vorgeworfen. Sie hatte in Florida unter dem Namen Sharon Nealy gelebt. Ein Tipp hatte die Polizei auf ihre Spur gebracht.

Auf Liste der meistgesuchten Personen

Michelle und ihre Mutter verliessen Louisville in Kentucky am 2. April 1983. Debra hatte ihrem damaligen Ehemann Joe Newton angeblich erzählt, eine neue Arbeitsstelle in Georgia anzutreten, teilte das Jefferson County Sheriff's Office in einer Pressemitteilung mit. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen. Debra Newton kam sogar zeitweilig auf die Liste der meistgesuchten Personen in den USA. Im Jahr 2000 wurden die Ermittlungen zunächst eingestellt. Der Durchbruch kam erst, als ein Mitglied der Organisation Crime Stoppers die Mutter erkannte und die Polizei informierte.

«Sie war immer in unseren Herzen», sagte Joe gegenüber WLKY. «Ich kann diesen Moment nicht beschreiben, als ich hereinkam und meine Tochter wieder in die Arme schliessen konnte.»