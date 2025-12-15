Regisseur Rob Reiner und Frau tot aufgefunden – Polizei ermittelt wegen Mord

Hollywood-Regisseur Rob Reiner und Frau tot aufgefunden – Polizei ermittelt wegen Mordes

Im Haus des Hollywood-Regisseurs Rob Reiner wurden die Leichen eines Mannes und einer Frau gefunden. Offenbar handelt es sich um einen Mordfall.

Christoph Cöln / t-online

Rob Reiner gilt als einer der grossen Stars in Hollywood. Mit Filmen wie «Harry und Sally» oder «Stand By Me – Das Geheimnis eines Sommers» schrieb er Kinogeschichte. Nun wurden im Haus des Schauspielers und Regisseurs in Los Angeles zwei Menschen tot aufgefunden. Das berichten US-Medien unter Berufung auf die Feuerwehr am Sonntag.

Michelle und Rob Reiner im Jahr 2023. Bild: keystone

Der Sender NBC berichtete zunächst lediglich, es handele sich um einen Mann und eine Frau im Alter von schätzungsweise 78 und 68 Jahren. Die Ermittlungen hat demnach eine Raub- und Mordkommission (RHD) der Polizei übernommen. «Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine weiteren Details vor, da es sich um eine laufende Ermittlung der RHD zu einem offensichtlichen Mordfall handelt», heisst es in einer Erklärung der Behörden.

Nachbarn bestätigten dem Sender, dass Reiner und seine Frau in dem Haus im wohlhabenden Stadtteil Brentwood leben.

Reiner lieferte in den 80ern Kassenschlager

Wie das für gewöhnlich gut unterrichtete Onlineportal «TMZ» unter Berufung auf einen Ermittler schreibt, soll es sich bei den Leichen tatsächlich um den Regisseur und seine Frau Michelle Singer handeln. Demnach seien die beiden erstochen worden.

Den Tod der beiden bestätigt nun ein Statement der Familie, das dem Magazin «Variety» vorliegt: «Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt. Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten um Privatsphäre in dieser unglaublich schweren Zeit», heisst es in der Stellungnahme.

Am frühen Montagmorgen berichtete dann das Magazin «People», dass das Ehepaar Reiner von seinem Sohn Nick umgebracht worden sein soll. Dieser hat laut des Magazins schon mit den Folgen seiner Drogensucht und mit Obdachlosigkeit zu kämpfen. «People» beruft sich dabei auf mehrere mit den Ermittlungen in dem Mordfall betraute Quellen.

Polizei bestätigt nur Ermittlungen in einem Mordfall

«Wir suchen derzeit niemanden Bestimmtes als Verdächtigen», sagte Alan Hamilton, stellvertretender Polizeichef von Los Angeles, bei einer Pressekonferenz. Zwar habe die Polizei bereits mit einem Familienmitglied gesprochen, allerdings werde man auch weitere Angehörige Reiners befragen. «Wir werden versuchen, mit jedem Familienmitglied zu sprechen, das wir erreichen können, um die Fakten in diesem Fall zu ermitteln», sagte er.

Reiner war in den 1970er Jahren durch seine Rolle in der Fernsehserie «All in the Family» zunächst als Schauspieler bekannt geworden. 1984 drehte er mit «This Is Spinal Tap» seinen ersten Film als Regisseur. Weltbekannt wurde Reiner in den 80er Jahren mit den Filmen «Harry und Sally», «Stand By Me» oder die «Die Braut des Prinzen». Auch mit der Stephen-King-Verfilmung «Misery» konnte Reiner in der Folge einen Kinohit landen, für den Hauptdarstellerin Kathy Bates zudem den Oscar gewann.

Erst in diesem Jahr veröffentlichte er die Fortsetzung seiner erfolgreichen Mockumentary Spinal Tap. Der Titel seines letzten Films lautet: «Spinal Tap II: The End Continues».

