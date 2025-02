Nach Telefonat mit Trudeau: US-Zölle gegen Kanada für einen Monat aufgeschoben

Haben wieder miteinander zu tun: Donald Trump und Justin Trudeau (Archivbild 2019). Bild: keystone

Die US-Strafzölle von 25 Prozent gegen Kanada werden erst einen Monat später erhoben werden. Dies gab der kanadische Premierminister Justin Trudeau auf der Plattform Twitter (nun X) bekannt.

Dies geschah nach einem «guten Telefonat» mit US-Präsident Donald Trump, schreibt Trudeau. Bereits am Nachmittag hatte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum ein ähnliches «gutes» Telefonat mit Trump geführt, welches das gleiche Ergebnis hervorbrachte.

Doch Trump, ganz der Geschäftsmann, gibt natürlich nichts gratis. So hat Mexiko im Gegenzug 10'000 Soldaten an die Grenze zu den USA verlegt. Und auch Trudeau muss nun Zugeständnisse machen: Kanada werde an seiner südlichen Grenze härter gegen Fentanyl-Schmuggler vorgehen. (cpf)

