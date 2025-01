Louisianas Gouverneur Jeff Landry nannte das Geschehen beim Nachrichtendienst X eine «fürchterliche Gewalttat». «Bitte beten Sie gemeinsam mit Sharon und mir für alle Opfer und Ersthelfer vor Ort», schrieb er und rief dazu auf, den Bereich der Tat zu meiden. Die Bürgermeisterin von New Orleans, LaToya Cantrell, sprach von einem «terroristischen Angriff». Und New Orleans Polizeichef bezeichnete das Vorgehen des Fahrers als «sehr absichtlich».

Ausserdem seien 30 Menschen mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Es handele sich um ein «Ereignis mit vielen Opfern», hiess es weiter. Videos in den sozialen Medien zeigen Aufnahmen von in unnatürlicher Haltung regungslos auf der Strasse liegenden Menschen.

Im Zentrum der US-Südstaatenmetropole New Orleans ist ein LKW in eine Menschenmenge gefahren – dabei sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Dies teilte die US-Stadt im Bundesstaat Louisiana mit.

Nach der Beschädigung des unterseeischen Stromkabels Estlink 2 in der Ostsee hat die Polizei in Finnland Fotos vom Schiffsrumpf eines verdächtigen Öltankers veröffentlicht. Auf den Unterwasseraufnahmen sind Beschädigungen am Rumpf der «Eagle S» zu sehen, die nach Polizeiangaben durch die Ankerkette entstanden sind. Die Spuren könnten ein weiterer Hinweis dafür sein, dass die Schäden an dem Stromkabel durch den Anker des Schiffs entstanden sind. Am Meeresboden wurden entsprechende Schleifspuren entdeckt.