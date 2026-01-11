6 Tote in US-Kleinstadt – Verdächtiger festgenommen

Bei einer Bluttat im US-Bundesstaat Mississippi sind nach Polizeiangaben sechs Menschen ums Leben gekommen.

Der mutmassliche Schütze, ein 24-jähriger Mann, sei festgenommen worden, teilten die Ermittler laut US-Medienberichten mit. Für die Gemeinde bestehe keine Gefahr mehr, schrieb Sheriff Eddie Scott am Samstag (Ortszeit) auf Facebook.

Die Opfer, darunter ein sieben Jahre altes Mädchen, seien an drei Tatorten gefunden worden, hiess es. Nach Angaben der Ermittler soll der Vater, ein Bruder und ein Onkel des mutmasslichen Schützen unter den Opfern sein, berichtete der Sender WTVA. Ein Motiv für die Verbrechensserie sei zunächst nicht bekannt, teilte die Polizei mit. (sda/dpa)