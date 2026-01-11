Hochnebel-1°
DE | FR
burger
International
USA

6 Tote in US-Kleinstadt – Verdächtiger festgenommen

6 Tote in US-Kleinstadt – Verdächtiger festgenommen

Bei einer Bluttat im US-Bundesstaat Mississippi sind nach Polizeiangaben sechs Menschen ums Leben gekommen.
11.01.2026, 07:5811.01.2026, 07:58

Der mutmassliche Schütze, ein 24-jähriger Mann, sei festgenommen worden, teilten die Ermittler laut US-Medienberichten mit. Für die Gemeinde bestehe keine Gefahr mehr, schrieb Sheriff Eddie Scott am Samstag (Ortszeit) auf Facebook.

Die Opfer, darunter ein sieben Jahre altes Mädchen, seien an drei Tatorten gefunden worden, hiess es. Nach Angaben der Ermittler soll der Vater, ein Bruder und ein Onkel des mutmasslichen Schützen unter den Opfern sein, berichtete der Sender WTVA. Ein Motiv für die Verbrechensserie sei zunächst nicht bekannt, teilte die Polizei mit. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Frankreich schaltet Atomkraftwerk wegen Sturms ab
Wegen des heftigen Sturms über Nordfrankreich hat der französische Stromkonzern EDF das Atomkraftwerk Flamanville am Ärmelkanal in der Nacht zu Freitag abgeschaltet.
Zur Story