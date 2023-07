«Unverhohlenste Erpressung»: Nordkorea schimpft wegen U-Boots aus den USA

Nordkorea ist wegen seines Atomwaffenprogramms harten internationalen Sanktionen unterworfen. Nach einer beispiellosen Serie von Raketentests im vergangenen Jahr hatte das weithin isolierte Land auch in diesem Jahr wieder mehrfach atomwaffenfähige Raketen gestartet. (sda/dpa)

USS Michigan: Dieses U-Boot sorgt in Nordkorea für Unruhe. Bild: keystone

Nordkorea hat die USA vor der Entsendung eines atomgetriebenen U-Boots mit ballistischen Raketen nach Südkorea gewarnt. Die USA planten, ein strategisches Atom-U-Boot mit Nuklearsprengköpfen auf die koreanische Halbinsel zu bringen, erklärte das Verteidigungsministerium in Pjöngjang am Montag. Der Schritt könne «praktisch die schlimmste Krise eines Nuklearkonflikts auslösen», wurde ein Sprecher von den staatlich kontrollierten Medien zitiert. Er warf den USA «unverhohlenste nukleare Erpressung» vor.

USA vermelden: IS-Anführer Usamah al-Muhadschir in Syrien getötet

US-Streitkräfte haben bei einem Drohnenangriff nach eigenen Angaben ein ranghohes Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Osten Syriens getötet. Der Angriff sei bereits am Freitag erfolgt, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs Centcom am Sonntag mit. Es handele sich bei dem Getöteten um Usama al-Muhadschir.