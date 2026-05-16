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Nach Trump will jetzt auch Putin nach China reisen

epa12704171 Russian President Vladimir Putin arrives to his meeting with Chinese President Xi Jinping via videoconference in the Kremlin, Moscow, Russia 04 February 2026. EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUT ...
Wladimir Putin muss nach dem Besuch von Donald Trump um China buhlen.Bild: keystone

Nach Trump will jetzt auch Putin nach China reisen

16.05.2026, 11:0716.05.2026, 11:07

Russlands Präsident Wladimir Putin will am Dienstag und Mittwoch China besuchen. Der Kreml und das Aussenministerium in Peking kündigten den Staatsbesuch an. Putin folge einer Einladung des chinesischen Staatschefs Xi Jinping, teilte der Kreml mit.

Bei dem Besuch sollen Putin und Xi demnach über die Beziehungen ihrer Länder sprechen und sich über internationale wie regionale Probleme austauschen. Im Anschluss sei die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung und einer Reihe bilateraler Dokumente geplant. Auch ein Treffen mit Ministerpräsident Li Qiang steht demnach auf dem Programm.

Putins Besuch sei verbunden damit, dass sich die Unterzeichnung des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zum 25. Mal jährt.

Erst am Freitag war US-Präsident Donald Trump nach einem mehrtägigen Staatsbesuch in China zurück in die USA geflogen. Putin war zuletzt im vergangenen Jahr in Peking gewesen, als mit einer Militärparade der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gefeiert wurde. (sda/dpa)

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