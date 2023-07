Bei Pressekonferenz plötzlich verstummt: Sorgen um US-Senator McConnell

Der prominente US-Senator Mitch McConnell hat mit einem deutlichen Aussetzer auf einer Pressekonferenz in Washington neue Sorgen um seinen Gesundheitszustand geschürt. Der 81 Jahre alte Republikaner hatte sich am Mittwoch vor Journalisten auf den Fluren des Senats zum Verteidigungshaushalt äussern wollen, als ihm offenbar plötzlich die Worte entfielen. Während seines Eingangsstatements hörte McConnell mitten im Satz auf zu sprechen. Es folgten rund 20 Sekunden Stille, bis er von Parteikollegen gefragt wurde, ob es ihm gut gehe. Er wurde schliesslich ausser Sichtweite der Kameras geführt.

Mitch McConnell bei seiner Pressekonferenz am Mittwoch. Bild: keystone

Nach Angaben von Reportern setzte McConnell die Pressekonferenz kurze Zeit später fort. Auf die Frage, was passiert sei und ob sein Aussetzer mit einem Sturz vor einigen Monaten zu tun gehabt habe, sagte der Senator: «Nein, es geht mir gut.» Die Frage, ob er in der Lage sei, seinen Job zu machen, bejahte er. Im März war McConnell während eines privaten Abendessens in einem Hotel in Washington gestürzt. Er zog sich eine Gehirnerschütterung zu und wurde deshalb in einem Krankenhaus behandelt.

US-Senator McConnell verstummt während Pressekonferenz Video: watson/twitter/Richard27241976

McConnell ist der am längsten amtierende Anführer einer Partei in der Geschichte des US-Senats. Nach Angaben der Kongresskammer wurde er seit 2006 neun Mal gewählt, um die Republikaner anzuführen - je nach Ausgang der jeweiligen Parlamentswahlen und der Sitze der Parteien im Senat als Mehrheits- oder Minderheitsführer. Er gilt seit langem als einer der wichtigsten Strippenzieher in der US-Politik. Das hohe Alter amerikanischer Spitzenpolitiker ist immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Joe Biden ist mit 80 Jahren der älteste US-Präsident aller Zeiten und strebt eine zweite Amtszeit an. (sda/dpa)