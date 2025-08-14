sonnig18°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Flughafen Zürich bricht im Sommer 2025 den Monatsrekord überdeutlich

Wer nicht aus dem Schengen-Raum kommt, braucht künftig mehr Geduld: Einreise am Flughafen Zürich.
Viel zu tun am Flughafen Zürich im Sommer 2025.Bild: Keystone

Schweizer Flug-Fieber pulverisiert den nächsten Rekord

Der Flughafen Zürich hat im Juli gleich zwei neue Bestmarken geknackt: Der Tages- und Monatsrekord sind gefallen. Auch auf Jahressicht steuert er auf den höchsten Stand aller Zeiten zu.
14.08.2025, 07:2614.08.2025, 08:08
Mehr «Schweiz»

Seit Jahresanfang sind bereits 18,22 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich gereist, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Im bisherigen Rekordjahr 2019 waren es im gleichen Zeitraum rund 172'000 Personen weniger gewesen. Bisher konnte der Flughafen im laufenden Jahr die Zahl der Passagiere in jedem Monat steigern.

Flughafen Zürich Passagiere Juli 2025
Hier gibt es die animierte Version.Bild: watson

Bereits im März hatte Flughafen-Chef Lukas Brosi bei der Präsentation der Jahreszahlen angekündigt, dass der Rekord von 2019 in diesem Jahr vermutlich übertroffen werden werde. Dieser lag insgesamt bei 31,5 Millionen Passagieren.

Befeuert wird die neue Bestmarke nur durch inländische Reisende. Im Jahresverlauf legte deren Zahl um 6,1 Prozent zu. Im Vergleich zu 2019 wurden damit 1,9 Prozent mehr lokale Passagiere gezählt. Dagegen sank die Zahl der Umsteigepassagiere im Jahresverlauf um 2,7 Prozent. Der Wert liegt damit auch 1,8 Prozent tiefer als 2019.

Schon im Juni gab's Rekorde:

Die Schweizer im Flug-Fieber: Flughafen Zürich knackt zwei Rekorde

Bester Monat bisher

Den besten Monat der Firmengeschichte erzielte der Flughafen im Juli, der wegen der Ferien traditionell zu den stärksten Reisezeit des Jahres zählt. Konkret reisten 3,26 Millionen Personen über den grössten Flughafen der Schweiz. Dies entspricht einem Plus von 4,8 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. Der bisherige Rekord vom Juli 2019 wurde um rund 100'000 Passagiere übertroffen.

Und bester Tag

Zudem gab es am 28. Juli mit 115'547 Passagieren auch einen Tagesrekord. Der bisherige Rekordwert aus dem Jahr 2019 wurde laut Mitteilung damit um rund 500 Passagiere übertroffen.

Auffallend auch: Vier der besten zehn Tage der Flughafengeschichte verzeichnete der Flughafen Zürich im Juli 2025.

Umsatz steigt nur wenig

Die Läden am Flughafen profitieren indes kaum von den Passagierrekorden: So legten die Umsätze in den Geschäften im Juli im Jahresvergleich nur um 0,4 Prozent auf 62,4 Millionen Franken zu.

Dabei waren die Fluggäste im Passagierbereich hinter der Sicherheitskontrolle, der sogenannten Airside, etwas spendabler. Hier stiegen die Verkäufe um 2,1 Prozent. Auf der Landseite gab es dagegen ein Minus von 2,3 Prozent.

(Mit Material der sda/awp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Leute, die du im Flieger nicht in deiner Nähe haben willst
1 / 23
Leute, die du im Flieger nicht in deiner Nähe haben willst
Sowas muss bequem sein. bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Fast-Crash am Flughafen von Chicago lässt dir das Blut in den Adern gefrieren ...
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
26 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
26
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
So viel kassiert YB für Athekame +++ Sichert sich Liverpool Defensiv-Doppelpack?
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
4
Kein Fixpreis, keine Volksabstimmung – das Wichtigste aus der Pressekonferenz zum F-35
5
Strassenbauer packt aus: «Sie motzen im Büro auf hohem Niveau, wir schuften in der Hitze»
Meistgeteilt
1
USA setzen Sanktionen für Putin und Co. aus +++ Trump will Treffen von Putin mit Selenskyj
2
Deutsche Rüstungsfirma Renk könnte Lieferstopp nach Israel umgehen
3
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
4
Pokémon-Fans kaufen McDonald's-Menu und werfen Pommes weg
5
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
Strassenbauer packt aus: «Sie motzen im Büro auf hohem Niveau, wir schuften in der Hitze»
Ein Strassenbauer erzählt, wie die Hitze allen zu schaffen macht – aber auch wie herablassende Büroleute, schwer umsetzbare Sicherheitsvorschriften und Alltagsrassismus den Job immer unattraktiver machen.
Wer im Büro sitzt, kann nicht verstehen, wie es sich anfühlt, bei 35 Grad in Vollmontur stundenlang in der prallen Sonne zu stehen – ohne eine einzige Pause. Schon im Stehen läuft der Schweiss in Strömen. Und wir müssen dabei noch schwere körperliche Arbeit verrichten. Ich spüre, wie die Sommer jedes Jahr brutaler werden. Die Luft fühlt sich an wie 45 Grad im Ausland – schwer, drückend, kaum zu atmen.
Zur Story