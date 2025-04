Fox News nennt Kiew russisch: Vertreter der Ukraine wollen Entschuldigung

Das ukrainische Aussenministerium hat den US-Sender Fox News kritisiert, weil er Kiew in einer Einblendung als russische Stadt bezeichnet hat. «Wenn das ein Fehler war und nicht etwa ein politisches Statement, dann sollte eine Entschuldigung folgen und eine Untersuchung dazu, wer diesen Fehler gemacht hat», schrieb der Sprecher des ukrainischen Aussenministeriums, Heorhij Tychyj, in einer Mitteilung auf X.

Was Putin mit seiner angeblichen Oster-Feuerpause wohl wirklich bezweckt

Die von Putin verkündete Feuerpause ist an der Front kaum zu spüren, Experten sehen in ihr keinen Impuls für Frieden. Schon 2023 gab es einen vielsagenden Präzedenzfall.

Die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin am Samstagabend unerwartet verkündete Feuerpause soll 30 Stunden halten – und wird laut Angaben der ukrainischen Regierung und des Militärs sowie Berichten von Militärbloggern und weiteren Beobachtern kaum eingehalten. Von mehr als 400 Fällen russischen Beschusses seit Beginn der Feuerpause um 18 Uhr am Samstagabend (Ortszeit) sprach etwa der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj. Noch während der Verkündung der Waffenruhe hatten mehrere ukrainische Regionen wegen gesichteter russischer Drohnen Luftalarm ausgerufen. In der Region Dnipropetrowsk kam es nach örtlichen Angaben zu Drohnenangriffen, zudem meldeten die Behörden im südukrainischen Cherson ebenfalls Beschuss.