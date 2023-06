Die 31-jährige Frau rief den Notruf an und teilte mit, dass sie in der 33. Woche schwanger und von ihrem Sohn angeschossen worden sei, berichtet NBC News am Mittwochabend. Zuvor hatte sie bereits ihren Ehemann angerufen, der sich danach ebenfalls beim Notruf meldete:

31 Tote bei Gasexplosion in Restaurant in chinesischer Stadt Yinchuan

Bei einer Gasexplosion in einem Restaurant in Nordwestchina sind 31 Menschen ums Leben gekommen. Sieben wurden verletzt, darunter eine Person schwer, wie Staatsmedien am Donnerstag berichteten. Zwei der Verletzten erlitten mittelschwere Verbrennungen. Das Unglück ereignete sich am Mittwochabend in einem Grillrestaurant im Bezirk Xingqing in der Stadt Yinchuan (Autonome Region Ningxia).