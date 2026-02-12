Wolkenfelder, kaum Regen
DE | FR
burger
International
USA

Bondi über Ghislaine Maxwell: Stirbt hoffentlich im Gefängnis

Attorney General Pam Bondi, the nation&#039;s top law enforcement officer, faces questions in the House Judiciary Committee at the Capitol in Washington, Wednesday, Feb. 11, 2026. (AP Photo/J. Scott A ...
Pam Bondi steht für ihren Umgang mit dem Fall Epstein in der Kritik.Bild: keystone

Bondi über Ghislaine Maxwell: Stirbt hoffentlich im Gefängnis

US-Justizministerin Pam Bondi hat sich in einer Anhörung vor Kongressabgeordneten mit drastischen Worten über Ghislaine Maxwell geäussert.
12.02.2026, 04:2212.02.2026, 04:22

Die langjährige Vertraute des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein werde «hoffentlich im Gefängnis sterben», sagte Bondi.

Zuvor hatte Maxwell vor einem Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Laut US-Verfassung darf niemand in einem Strafverfahren zur Aussage gegen sich selbst gezwungen werden. Maxwells Anwalt hatte allerdings in Aussicht gestellt, dass sie im Falle einer Begnadigung bereit sei, öffentlich auszusagen.

Maxwell (64) wurde 2022 verurteilt. Sie soll Epstein Mädchen und junge Frauen zugeführt haben. Derzeit verbüsst sie ihre 20-jährige Haftstrafe in einem Gefängnis in Texas. Zuvor war sie in Florida inhaftiert. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Opfer-Namen in Epstein-Akten: US-Ministerin räumt Fehler ein
US-Justizministerin Pam Bondi hat ihren viel kritisierten Umgang mit den Epstein-Akten vor einem Kongressausschuss verteidigt, aber auch Fehler eingeräumt. «Versehentlich» seien zum Teil Namen von Opfern des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht worden, gab sie in einer hitzigen Anhörung im Repräsentantenhaus zu. Diese seien nach entsprechenden Hinweisen «umgehend» geschwärzt worden.
Zur Story